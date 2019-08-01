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РИА Новости

В Петербурге задержали еще одного подозреваемого в убийстве активистки

Вчера, 13:44
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© Фото : СК РФОрудие убийства активистки Елены Григорьевой
Орудие убийства активистки Елены Григорьевой
© Фото : СК РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. В Петербурге задержали еще одного подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, сообщил петербургский главк Следственного комитета.
Тело Григорьевой с многочисленными ножевыми ранениями нашли вечером 21 июля у дома на Пулковской улице. Вскоре по подозрению в убийстве задержали уроженца Киргизии Даврона Мухамедова. Суд арестовал его на два месяца.
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По данным следствия, погибшая, которая вела асоциальный образ жизни, была знакома с подозреваемым и не раз распивала с ним спиртное.
На допросах Мухамедов признался, что в день убийства Григорьевой напал на другого человека и ограбил его. Кроме того, он дал показания на истинного убийцу активистки.
Как выяснили следователи, 20 и 21 июля Григорьева сначала выпивала с Мухамедовым, потом продолжила это занятие в квартире одного из домов на улице Ленсовета, а затем — у дома на Пулковской улице. Там ей составил компанию мужчина 1990 года рождения.
Между ними завязалась ссора, и он избил Григорьеву, а затем нанес ей не менее восьми ударов ножом. Женщина скончалась на месте, подозреваемый скрылся, выкинув орудие преступления в кусты. После показаний Мухамедова его задержали.
Оказалось, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения.
Как писали СМИ, Елена Григорьева несколько раз обращалась в полицию с жалобами. В ГУ МВД пояснили, что обращения касались не угроз жизни, а различных конфликтных ситуаций бытового характера с участием ее знакомых.
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