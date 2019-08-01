Только 13 из всех желающих оркестров примут участие в "Спасской башне-2019"

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ограниченный лимит времени не позволил организаторам международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня-2019" одобрить все заявки на участие, сообщил РИА Новости начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ, главный военный дирижер генерал-майор Тимофей Маякин.
"Поскольку мы ограничены по времени – общий хронометраж вечернего представления 2,5 – 3 часа, – мы не можем принять всех желающих сразу. Изначально от иностранных участников было подано более 20 заявок", - сказал Маякин.
По его словам, в этом году в фестивале поучаствуют 13 иностранных военных ансамблей, а тех, кого не смогли принять в этом году, пригласили посетить следующий фестиваль в 2020 году.
"Многим предложили выступить в следующем году, и они согласились", - подтвердил главный дирижер.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня".
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