Только 13 из всех желающих оркестров примут участие в "Спасской башне-2019"

"Поскольку мы ограничены по времени – общий хронометраж вечернего представления 2,5 – 3 часа, – мы не можем принять всех желающих сразу. Изначально от иностранных участников было подано более 20 заявок", - сказал Маякин.

По его словам, в этом году в фестивале поучаствуют 13 иностранных военных ансамблей, а тех, кого не смогли принять в этом году, пригласили посетить следующий фестиваль в 2020 году.