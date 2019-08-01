Зарубежные музыканты на "Спасской башне" исполнят песню на русском языке

Салют на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Музыканты иностранных военных оркестров исполнят песню на русском языке в составе сводного оркестра на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня-2019", сообщил в интервью РИА Новости начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ, главный военный дирижёр генерал-майор Тимофей Маякин.

"Последняя песня (в музыкальном попурри – ред.) будет исполнена каждым музыкантом сводного международного оркестра на русском языке а капелла. Такое мы делаем впервые", - сказал Маякин.

Он отказался назвать композицию, отметив, что она будет "призывать всех к миру, добру, радости".

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня-2019" будет проходить в Москве с 23 августа по 1 сентября. В фестивале примут участие российские и зарубежные военные оркестры.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.