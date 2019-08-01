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РИА Новости

В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США

Вчера, 13:16
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Комментировать возможные последствия в случае введения США санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2", преждевременно, однако на сегодняшний день все участники проекта остаются привержены цели его полной реализации, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.
В среду комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин. Он, в частности, предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.
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Далее законопроект должен пройти через голосование сената в полном составе, затем в палате представителей и после этого он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.
"Нам известно о решении, которое принял вчера комитет по международным делам сената США. В настоящее время мы оцениваем предлагаемое законодательство. Пока рано комментировать какие-либо последствия для нашего проекта", — сказал представитель Nord Stream 2 AG.
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"Западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов взяли на себя обязательство инвестировать в проект почти по одному миллиарду евро каждая, и более тысячи компаний из 25 стран работают над ним и полностью привержены цели довести проект до конца", — добавил он.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2РоссияСШАЭкономика
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