В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Комментировать возможные последствия в случае введения США санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2", преждевременно, однако на сегодняшний день все участники проекта остаются привержены цели его полной реализации, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

В среду комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин. Он, в частности, предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Далее законопроект должен пройти через голосование сената в полном составе, затем в палате представителей и после этого он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

"Нам известно о решении, которое принял вчера комитет по международным делам сената США. В настоящее время мы оцениваем предлагаемое законодательство. Пока рано комментировать какие-либо последствия для нашего проекта", — сказал представитель Nord Stream 2 AG.

"Западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов взяли на себя обязательство инвестировать в проект почти по одному миллиарду евро каждая, и более тысячи компаний из 25 стран работают над ним и полностью привержены цели довести проект до конца", — добавил он.