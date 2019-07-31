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РИА Новости

Комитет сената США одобрил санкции против "Северного потока — 2"

Вчера, 18:30
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубоукладочное судно "Pioneering Spirit" в Шведской исключительной экономической зоне
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Комитет сената США по международным делам проголосовал за санкции против "Северного потока — 2", передает агентство Рейтер.
Законопроект подготовили сенаторы Тед Круз (от Республиканской партии) и Джин Шахин (от демократов).
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Документ запрещает въезд в США любым лицам, причастным к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более, а также заморозку их активов, находящихся в американской юрисдикции.
Согласно процедуре, далее законопроект должен пройти через сенат, затем предстоит голосование в палате представителей и после этого он поступает на подпись президенту.
Голосование должно было состояться на прошлой неделе, однако сенатор Рэнд Пол выступил с письмом, где обратил внимание своих коллег по комитету, что инициатива ударит не по России, а по партнерам США в Европе. В частности, речь идет о швейцарской компании Allseas, которая прокладывает почти весь морской участок, а также об итальянской Saipem.
Кроме того, под санкции могут попасть компании из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции, предупредил Пол.
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В сенате находится другой законопроект, уже принятый палатой представителей. Его инициировала группа конгрессменов во главе с республиканцем Адамом Кинзингером. Этот документ охватывает не только "Северный поток — 2", но и "Турецкий поток". Концептуально он совпадает с законопроектом Круза и Шахин.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.
В Европе "Северный поток — 2" поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.
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Против выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа. США также препятствуют "Северному потоку — 2", поскольку планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.
Российские власти многократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, газопровод станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива.
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"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Поздняк пить боржоми. Теперь уже голосуй - не голосуй, а получишь ... ))
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Дмитрий Широков
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АААнтон Антонов
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