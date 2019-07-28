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РИА Новости

СМИ: близкий к Трампу сенатор сорвал санкции против "Северного потока — 2"

07:25
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Американский сенатор Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит санкции против газопровода "Северный поток — 2", об этом пишет The Daily Beast.
Как утверждает издание, Пол перенес рассмотрение в сенатском комитете по иностранным делам законопроекта, который налагает санкции на суда, занимающиеся укладкой морской части газопровода, а также связанных с этим юридических и физических лиц.
The Daily Beast приводит письмо Пола другим сенаторам, в котором он отмечает, что в текущем виде законопроект нанесет вред не России, а союзникам Соединенных Штатов в Европе. В частности, по его словам, укладкой подводной части газопровода занимается компания из Швейцарии, у которой есть бизнес в США, а также итальянская компания со штаб-квартирой в Техасе.
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Пол выражает мнение, что до принятия законопроекта сенаторы должны решить, является ли такая стратегия эффективной формой противодействия России, и призывает своих коллег пересмотреть этот подход и отклонить документ.
При этом The Daily Beast напоминает, что Пол близок к американскому лидеру Дональду Трампу, а в прошлом году он посетил Россию и передал в Кремль письмо от президента США.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным.
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