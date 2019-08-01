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РИА Новости

США и Франция прислали наблюдателей на АрМИ-2019

Вчера, 12:38
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчастники международного конкурса полевой выучки среди воинских подразделений ВДВ "Десантный взвод" на АрМИ-2019
Участники международного конкурса полевой выучки среди воинских подразделений ВДВ Десантный взвод на АрМИ-2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Участники международного конкурса полевой выучки среди воинских подразделений ВДВ "Десантный взвод" на АрМИ-2019
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Четыре страны-члена НАТО прислали своих наблюдателей на Армейские международные игры-2019, сообщил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Команда Греции полноценно участвует в соревнованиях, а четыре страны НАТО - Франция, США, Словакия и Турция - прислали своих наблюдателей", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.
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Шойгу рассказал об АрМИ-2019
Шойгу напомнил, что в 2019 году на АрМИ приедут 221 команда из 37 стран, семь из которых поучаствуют в соревнованиях впервые. Кроме того, расширяется география проведения конкурсов: в этом году к государствам, на территории которых проходят игры, добавились Монголия, Узбекистан и Индия.
В 2019 году пройдут демонстрационно-тестовый заезд женских танковых экипажей и презентация конкурсов на мотовездеходах и конкурса "Биатлон УАЗ-Пикап". Также в конкурсах примут участие свыше 3 тысяч юнармейцев.
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
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"Свои команды направили МЧС, МВД России, Служба внешней разведки и Федеральная служба безопасности. В два раза возросло число участников Росгвардии и ДОСААФ России", - добавил министр.
Программой АрМИ-2019 предусмотрен 31 конкурс по полевой, воздушной и морской выучке с участием представителей армий 37 стран. Общая численность участников в этом году превышает 5 тысяч военных. Соревнования пройдут с 3 по 17 августа.
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Армейские международные игры - 2019НАТОСергей ШойгуРоссияБезопасность
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