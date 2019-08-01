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РИА Новости

Ляшко и Кличко объединились против "зеленой чумы"

Вчера, 12:29
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер "Радикальной партии" Олег Ляшко во время подачи документов в ЦИК Украины на регистрацию кандидата в президенты Украины
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время подачи документов в ЦИК Украины на регистрацию кандидата в президенты Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко предложил мэру Киева Виталию Кличко объединиться для противостояния президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал на фейсбуке.
"Прекрасная новость. Мы с Виталием Кличко объединяем наши усилия против нашествия зеленой чумы", — написал он.
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
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"Лгуны и непрофессионалы": Кличко обратился к Зеленскому
Ляшко призвал и остальных лидеров политических сил последовать их примеру.
Ранее стало известно, что офис Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности — главы Киевской городской государственной администрации. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями, но главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.
Очумели
Вчера, 18:17
Очумели
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Ситуация на УкраинеОлег ЛяшкоВиталий КличкоВладимир ЗеленскийВ мире
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Ляшко давно видимо хотел упасть в крепкие мужские объятия Кличко.......
1 августа, 12:49
Арсений Понфиленко
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1 августа, 12:36
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