Ляшко и Кличко объединились против "зеленой чумы"

"Прекрасная новость. Мы с Виталием Кличко объединяем наши усилия против нашествия зеленой чумы", — написал он.

Ранее стало известно, что офис Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности — главы Киевской городской государственной администрации. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями, но главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.