Ляшко и Кличко объединились против "зеленой чумы"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко предложил мэру Киева Виталию Кличко объединиться для противостояния президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал на фейсбуке.
"Прекрасная новость. Мы с Виталием Кличко объединяем наши усилия против нашествия зеленой чумы", — написал он.
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Ляшко призвал и остальных лидеров политических сил последовать их примеру.
Ранее стало известно, что офис Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности — главы Киевской городской государственной администрации. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями, но главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.
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