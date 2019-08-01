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РИА Новости

Жириновский назвал одной из возможных причин пожаров "лазеры из-за рубежа"

Вчера, 12:25
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК, 1 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил, что причиной масштабных лесных пожаров в Сибири могло стать воздействие лазеров из-за границы.
"Из-за рубежа сегодня легко воздействовать: лазерные лучи – и заполыхает любой лес", - сказал Жириновский в рамках Всероссийского образовательного молодежного форума "Территория смыслов".
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Среди возможных причин возгораний лидер ЛДПР также назвал высокую температуру воздуха и отсутствие дождей, поджоги, а также действия черных лесорубов, которые хотели скрыть следы своих преступлений.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуВладимир ЖириновскийПроисшествия
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