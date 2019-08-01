Минобороны поднимет в полтора раза оклады ряду категорий контрактников

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. С 1 сентября некоторые военнослужащие-контрактники будут получать 50-процентную надбавку к ежемесячному денежному содержанию, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Речь идет о солдатах, матросах, сержантах и старшинах, проходящих службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд. В эти категории входят первичные воинские должности: стрелок, маскировщик, дорожник, пулеметчик, снайпер, старший сапер, старший гранатометчик, командир танка, начальник автодрома и начальник бюро пропусков.

Делается это во исполнение указаний президента Владимира Путина, чтобы повысить уровень социальной защищенности контрактников младшего состава, отметил Шойгу.

Кроме того, с 1 сентября устанавливается ежемесячная 30-процентная надбавка для водителей категорий "С", "D" и "СЕ", добавил министр.