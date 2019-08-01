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РИА Новости

Минобороны поднимет в полтора раза оклады ряду категорий контрактников

Вчера, 12:10
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие контрактной службы
Военнослужащие контрактной службы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащие контрактной службы. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. С 1 сентября некоторые военнослужащие-контрактники будут получать 50-процентную надбавку к ежемесячному денежному содержанию, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Речь идет о солдатах, матросах, сержантах и старшинах, проходящих службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд. В эти категории входят первичные воинские должности: стрелок, маскировщик, дорожник, пулеметчик, снайпер, старший сапер, старший гранатометчик, командир танка, начальник автодрома и начальник бюро пропусков.
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Делается это во исполнение указаний президента Владимира Путина, чтобы повысить уровень социальной защищенности контрактников младшего состава, отметил Шойгу.
Кроме того, с 1 сентября устанавливается ежемесячная 30-процентная надбавка для водителей категорий "С", "D" и "СЕ", добавил министр.
Помимо этого, планируется увеличить выплаты за наем жилья солдатам, сержантам и прапорщикам. Но от региона к региону эта выплата будет разниться в зависимости от местных цен на жилье.
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
68212648
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Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФСергей ШойгуБезопасность
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azaaa zzz
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