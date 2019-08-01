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РИА Новости
Туризм

В Хабаровске МЧС попросило турфирмы приостановить сплавы по рекам в паводок

Вчера, 11:46
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкТуристы проходят на катамаранах порог Курки на реке Пистайоки в Калевальском районе Карелии
Туристы проходят на катамаранах порог Курки на реке Пистайоки в Калевальском районе Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
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ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю направило обращения руководителям туристических фирм с просьбой на время паводка приостановить сплавы по рекам, чтобы избежать несчастных случаев с туристами.
"Большая вода уйдет, а реки останутся, турфирмы будут работать, интерес к экстремальному виду отдыха тоже, но не в период большой воды. Надо соблюдать меры личной безопасности. Мы написали официальные письма с предупреждением о неблагоприятном прогнозе", - сказал замначальника ГУМЧС РФ по региону Виталий Дарчия.
В настоящее время в связи с угрозой паводка в Хабаровском крае объявлен режим ЧС.
Паводки на малых реках проходят из-за обильных дождей, гребень паводка на Амуре движется со стороны Амурской области, где подтоплены населенные пункты.
Гребень паводка подойдет к Хабаровску 8-10 августа, река может подняться до 580-630 сантиметров.
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ТуризмАмур (река)Амурская областьХабаровскХабаровский крайТуризмМЧСтуристыНовости - ТуризмМЧС РФ
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