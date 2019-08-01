В Хабаровске МЧС попросило турфирмы приостановить сплавы по рекам в паводок

Туристы проходят на катамаранах порог Курки на реке Пистайоки в Калевальском районе Карелии

ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю направило обращения руководителям туристических фирм с просьбой на время паводка приостановить сплавы по рекам, чтобы избежать несчастных случаев с туристами.

"Большая вода уйдет, а реки останутся, турфирмы будут работать, интерес к экстремальному виду отдыха тоже, но не в период большой воды. Надо соблюдать меры личной безопасности. Мы написали официальные письма с предупреждением о неблагоприятном прогнозе", - сказал замначальника ГУМЧС РФ по региону Виталий Дарчия.

В настоящее время в связи с угрозой паводка в Хабаровском крае объявлен режим ЧС.

Паводки на малых реках проходят из-за обильных дождей, гребень паводка на Амуре движется со стороны Амурской области, где подтоплены населенные пункты.