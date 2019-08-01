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РИА Новости

Healthy Food сообщила первые итоги проверки еды из автоматов

Вчера, 11:41
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерВендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ "Сколково"
Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ Сколково
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Основатель сети Healthy food, специализирующейся на продажах продуктов здорового питания в кафе и вендинговых автоматах, Дмитрий Пронин на своей странице в Facebook сообщил, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции сети, расследование Роспотребнадзора при этом продолжается.
По данным Роспотребнадзора, с середины июля за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах обратилось порядка 95 человек, 60 из них поставлен диагноз сальмонеллез. Пострадавшие связывают своё заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy food. Компания приостановила производство и начала масштабную проверку сырья сразу после сообщений о массовом отравлении москвичей.
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"По результатам встречи в управлении Роспотребнадзора Москвы понимаю, что расследование ведомства продолжается, знаю, что ведется проверка поставщиков яйца и курицы. Выводы делать пока рано, процедура займет еще какое-то время (одну-две недели). По результатам нашей проверки сырья и продукта сальмонелла не обнаружена (данные независимых лабораторий). Несмотря на то, что происхождение отравления в настоящий момент не известно, мы продолжаем работать с нашими гостями", - написал Пронин.
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