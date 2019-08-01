Healthy Food сообщила первые итоги проверки еды из автоматов

"По результатам встречи в управлении Роспотребнадзора Москвы понимаю, что расследование ведомства продолжается, знаю, что ведется проверка поставщиков яйца и курицы. Выводы делать пока рано, процедура займет еще какое-то время (одну-две недели). По результатам нашей проверки сырья и продукта сальмонелла не обнаружена (данные независимых лабораторий). Несмотря на то, что происхождение отравления в настоящий момент не известно, мы продолжаем работать с нашими гостями", - написал Пронин.