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РИА Новости

Спасатели начали обходить дома в ожидаемой зоне паводка в Хабаровске

Вчера, 11:19
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюРежим ЧС введен на территории большинства районов Хабаровского края
Режим ЧС введен на территории большинства районов Хабаровского края
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Режим ЧС введен на территории большинства районов Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники МЧС в пятницу приступают к обходу жителей домов в Хабаровске, которые могут оказаться в зоне подтопления из-за паводка, сообщил на пресс-конференции в четверг заместитель начальника ГУМЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия.
В настоящее время в связи с угрозой паводков в Хабаровском крае объявлен режим ЧС. Паводки на малых реках проходят из-за обильных дождей, гребень паводка на Амуре движется со стороны Амурской области, где из-за паводка подтоплены населенные пункты. Гребень паводка подойдет к Хабаровску 8-10 августа, река может подняться до 580-630 сантиметров.
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Ранее сообщалось, что подтоплению подвергнутся 3,7 тысячи дачных участков на островах под Хабаровском, около 200 домов в прибрежных частях Хабаровска. Всего в зоне паводка в крае могут оказаться 34 населенных пункта.
"С пятницы в Хабаровске на улицах, которые могут подвергнуться подтоплению, начинает работать аэромобильная группировка Хабаровского гарнизона МЧС, они будут информировать население. Они дойдут до каждого дома", - сказал Дарчия.
Он отметил, что работа с дачниками уже идет. Их предупреждают о наводнении и рекомендуют заранее убрать урожай и вывезти ценные вещи.
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