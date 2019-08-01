Спасатели начали обходить дома в ожидаемой зоне паводка в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники МЧС в пятницу приступают к обходу жителей домов в Хабаровске, которые могут оказаться в зоне подтопления из-за паводка, сообщил на пресс-конференции в четверг заместитель начальника ГУМЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия.

В настоящее время в связи с угрозой паводков в Хабаровском крае объявлен режим ЧС. Паводки на малых реках проходят из-за обильных дождей, гребень паводка на Амуре движется со стороны Амурской области, где из-за паводка подтоплены населенные пункты. Гребень паводка подойдет к Хабаровску 8-10 августа, река может подняться до 580-630 сантиметров.

Ранее сообщалось, что подтоплению подвергнутся 3,7 тысячи дачных участков на островах под Хабаровском, около 200 домов в прибрежных частях Хабаровска. Всего в зоне паводка в крае могут оказаться 34 населенных пункта.

"С пятницы в Хабаровске на улицах, которые могут подвергнуться подтоплению, начинает работать аэромобильная группировка Хабаровского гарнизона МЧС, они будут информировать население. Они дойдут до каждого дома", - сказал Дарчия.