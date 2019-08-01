Паводок в Хабаровском крае может подтопить более 30 населенных пунктов

ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Более 30 населенных пунктов Хабаровского края, в том числе город Хабаровск, попадут в зону паводка на Амуре, который в регионе ожидают в ближайшие дни, сообщил на пресс-конференции в четверг заместитель начальника ГУМЧС России по региону Виталий Дарчия.

В настоящее время в связи с угрозой паводков в Хабаровском крае объявлен режим ЧС. Паводки на малых реках проходят из-за обильных дождей, гребень паводка на Амуре движется со стороны Амурской области, где подтоплены населенные пункты.

Уровень Амура у Хабаровска на 1 августа составляет 373 сантиметра. К выходным он поднимется до 430-470 сантиметров. При таких отметках начнется подтопление дач на островах в черте города. Ожидается, что к 8-10 августа Амур должен подняться до 580-630 сантиметров.

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"Вода затронет, прежде всего, прибрежную и островную часть города Хабаровска. Далее, при смещении (гребня паводка – ред.), риску подвергаются поселки Нанайского района, четыре пункта в Амурском районе. Всего, по прогнозу, 34 пункта, но это не значит, что все будут затоплены, там ожидаются подтопления низких участков местности", - сказал Дарчия.

Он уточнил, что в Хабаровске возможно подтопление около 200 домов на нескольких прибрежных улицах и 3,7 тысячи дачных участков. Подтопления дач на островной территории города уже началось.