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РИА Новости

Жителя Петербурга задержали за сообщение о лжеминировании здания полиции

Вчера, 11:17
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у рамок металлоискателей на проспекте Академика Сахарова в Москве, где должен состояться митинг в поддержку журналистов "Общество требует справедливости"
Сотрудники полиции у рамок металлоискателей на проспекте Академика Сахарова в Москве, где должен состояться митинг в поддержку журналистов Общество требует справедливости
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в сообщении о "минировании" здания ГУМВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным полиции, неизвестный мужчина 31 июля позвонил и сообщил о минировании здания ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на Суворовском проспекте.
Уральский федеральный университет
19 июля, 18:31
Полиция возбудила дело после лжеминирования зданий УрФУ
"Проведенным осмотром опасных предметов не обнаружено. Позже сотрудниками полиции был задержан 53-летней злоумышленник у себя в квартире дома №135 по набережной Обводного канала", - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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