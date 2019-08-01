Жителя Петербурга задержали за сообщение о лжеминировании здания полиции

Сотрудники полиции у рамок металлоискателей на проспекте Академика Сахарова в Москве, где должен состояться митинг в поддержку журналистов "Общество требует справедливости"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в сообщении о "минировании" здания ГУМВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным полиции, неизвестный мужчина 31 июля позвонил и сообщил о минировании здания ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на Суворовском проспекте.

"Проведенным осмотром опасных предметов не обнаружено. Позже сотрудниками полиции был задержан 53-летней злоумышленник у себя в квартире дома №135 по набережной Обводного канала", - говорится в сообщении.