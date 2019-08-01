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РИА Новости

Биологи рассказали, почему антидепрессанты опасны для беременных женщин

Вчера, 11:11
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© Fotolia / dubova Беременность
Беременность
© Fotolia / dubova
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Российские и зарубежные ученые проследили за тем, как серотонин, один из гормонов счастья, влияет на развитие эмбрионов разных животных. Эти опыты помогут понять, почему антидепрессанты иногда нарушают рост зародыша в утробе матерей, пишут ученые в журнале ACS Chemical Neuroscience.

"Дальнейшие исследования помогут раскрыть происхождение, условия и причины появлений ряда распространенных врожденных заболеваний, а также предложить новые направления в стратегиях их лечения и профилактики, начиная с самых ранних дней жизни", — заявила Елена Воронежская из Института биологии развития РАН в Москве.

Серотонин относится к числу одних из самых важных сигнальных молекул и гормонов в нашем мозге. Он "дирижирует" сном и эмоциональными реакциями, отвечает за реакцию на боль, управляет работой сосудов и многих других "низкоуровневых" систем тела, в том числе и пищеварением.
В последние годы, как отмечает пресс-служба Российского научного фонда, поддержавшего работу авторов статьи, биологи начали активно интересоваться тем, как этот гормон воздействует на организм, помимо классических рецепторов на поверхности клеток. К примеру, недавно ученые обнаружили, что серотонин может проникать внутрь клетки и менять структуру и свойства ее белков, соединяясь с ними.
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Микробы в кишечнике человека могут "манипулировать" его настроениемУченые из Британии и Испании обнаружили, что микробы микрофлоры кишечника управляют концентрацией серотонина, гормона "хорошего настроения", и таким образом могут влиять на текущее состояние духа человека.
Воронежская и ее коллеги заинтересовались тем, как подобные процессы могут влиять на развитие зародыша и появление различных врожденных проблем со здоровьем, которые сегодня ассоциируются с избытком или недостатком гормона счастья на первых фазах развития плода.
Для этого ученые провели серию экспериментов на зародышах морских ежей, моллюсков и рыбок-зебр, наблюдая за тем, как появление большого количества "заготовок" серотонина в питательной среде и внутри эмбрионов влияло на работу их клеток и всего растущего организма в целом.
Оказалось, что этот гормон может проникать в ядра клеток на самых ранних стадиях развития зародыша, где он взаимодействует с большим набором белков и существенно меняет то, как они работают.
Его накопление в ядрах клеток и сдвиги в характере функционирования его пептидов, как обнаружили ученые, заметным образом меняют то, как клетки зародыша делятся, приобретают новые функции и формируют "взрослые" ткани.
Что интересно, механизм действия серотонина и его главный "сообщник" внутри зародышевых клеток – фермент трансглутаминаза, были одинаковыми для всех трех типов организмов. Это говорит о том, что подобная особенность в развитии зародышей возникла очень давно и характерна фактически для всех многоклеточных организмов.
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Ученые выяснили, почему антидепрессанты действуют не на всех людей
Как предполагают исследователи, это может объяснять то, почему прием антидепрессантов иногда приводит к появлению самых разных нарушений в развитии плода у беременных женщин. Это связано с тем, что многие из подобных лекарств влияют на уровень серотонина во всем теле, что, возможно, отражается и на развитии эмбриона.
Дальнейшее изучение того, как серотонин влияет на работу ядерных белков, как надеются ученые, помогут создать более безопасные альтернативы для антидепрессантов и выяснить, как можно защитить будущих матерей от подобных проблем, если прием этих лекарств жизненно необходим для них.
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