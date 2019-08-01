В Балтийском море начались учения ВМФ "Океанский щит — 2019"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Балтийском море стартовали оперативные учения "Океанский щит — 2019", сообщили в Минобороны.

Задействованы 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС, а также более десяти тысяч военнослужащих.