В Балтийском море начались учения ВМФ "Океанский щит — 2019"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Балтийском море стартовали оперативные учения "Океанский щит — 2019", сообщили в Минобороны.
Задействованы 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС, а также более десяти тысяч военнослужащих.
Планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов и отработать "навыки по управлению силами флота".
Основу корабельной группировки составляют корабли и суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде.
Руководит учениями главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Они продлятся до 9 августа.