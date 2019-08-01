В Петербурге рассказали, из-за чего пассажир ударил женщину-кондуктора

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Пассажир общественного транспорта в Санкт-Петербурге ударил женщину-кондуктора по лицу из-за ее просьбы пересесть в соседний троллейбус, запись с камер видеонаблюдения передана в полицию, сообщает пресс-служба СПБ ГУП "Горэлектротранс".

Ранее в соцсетях появилось видео из салона троллейбуса, на котором недовольный пассажир что-то говорит кондуктору в пустом салоне. Отправляясь на выход, он ударил женщину-кондуктора по лицу. Как сообщили в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в среду отделом дознания УМВД России по Кировскому району города было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное в транспорте общего пользования", личность злоумышленника пока не установлена.

"Около полуночи 23 июля два молодых человека сели в троллейбус №45 на Брестском бульваре. По технической причине троллейбус остановился перед бульваром Новаторов в нескольких метрах от метро "Ленинский проспект". Пассажиров попросили пересесть в соседний троллейбус. Это не понравилось одному из молодых людей, который сначала кричал, а затем перешел к действиям. Выходя в среднюю дверь, он резко обернулся и с силой ударил кондуктора по лицу. При этом девушка ударилась головой о поручень", - говорится в сообщении предприятия.