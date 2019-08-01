Жительница Камчатки отсудила у ПФР компенсацию за поездку в Таиланд

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 авг – РИА Новости. Жительница города Елизово на Камчатке выиграла суд у управления Пенсионного фонда России и добилась компенсации части расходов на оплату своей поездки в Таиланд, сообщили РИА Новости в Елизовском районном суде.

По данным суда, с января по апрель 2019 года неработающая пенсионерка отдыхала в Таиланде. Вернувшись на Камчатку, она обратилась в управление ПФР Елизовского района с просьбой компенсировать ей проезд к месту отдыха и обратно. Однако в возмещении израсходованных средств, а именно 50 тысяч 897 рублей, ей было отказано со ссылкой на то, что компенсации подлежат только расходы на отдых на территории Российской Федерации. Женщина обратилась с иском в суд, где потребовала вернуть ей деньги, потраченные на проезд в пределах России.

"Согласно действующему законодательству, Пенсионный фонд компенсирует расходы неработающим пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера, на проезд к месту отдыха на территории Российской Федерации. Если пенсионер выезжает за пределы страны и там отдыхает, в компенсации проезда ему отказывают полностью", - пояснили в пресс-службе ПФР.

Суд с доводами Пенсионного фонда не согласился и частично удовлетворил иск заявительницы, потребовав компенсировать пенсионерке деньги, потраченные на билеты в пределах РФ, а именно на проезд из Петропавловска-Камчатского в Новосибирск и из Владивостока в Петропавловск-Камчатский.