На сайте Минобороны появился интерактивный раздел "Миссия в Сирии"

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ открыло на своем сайте специальный интерактивный Министерство обороны РФ открыло на своем сайте специальный интерактивный раздел о деятельности вооруженных сил РФ по борьбе с международным терроризмом и усилиях по восстановлению мирной жизни в САР, сообщает министерство обороны РФ.

"На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел " Миссия в Сирии ", объективно информирующий о деятельности вооруженных сил Российской Федерации по борьбе с международным терроризмом и усилиях по восстановлению мирной жизни в Сирийской Арабской Республике", - подчеркивает российское военное ведомство.

Сообщается, что раздел состоит из тематических рубрик, рассказывающих о боевой работе воздушно-космических сил РФ по точечному уничтожению объектов международных террористических группировок и деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики.

"В рамках сегмента, посвященного деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, представлены карты с гуманитарной обстановкой, информация о проводимых гуманитарных акциях, оказании помощи сирийцам в восстановлении объектов социальной инфраструктуры, предусмотрена возможность просмотра онлайн-трансляций с камер, установленных в местах пунктов пропуска беженцев", - добавляется в сообщении.

Согласно сообщению, в формате инфографики интернет-пользователям будет доводиться информация о нарушениях боевиками террористических группировок режима прекращения боевых действий. В специальном разделе "Миссия в Сирии" также будут публиковаться заявления и брифинги должностных лиц Минобороны России, информационные бюллетени и другая объективная информация о ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.

"Все рубрики нового раздела постоянно пополняемы, материалы доступны в современных интерактивных форматах с широким использованием фото и видеоматериалов, инфографики и онлаин-сервисов", - добавили в ведомстве.