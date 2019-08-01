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РИА Новости
Война в Сирии

На сайте Минобороны появился интерактивный раздел "Миссия в Сирии"

Вчера, 10:02
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим
Истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ открыло на своем сайте специальный интерактивный раздел о деятельности вооруженных сил РФ по борьбе с международным терроризмом и усилиях по восстановлению мирной жизни в САР, сообщает министерство обороны РФ.
"На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел "Миссия в Сирии", объективно информирующий о деятельности вооруженных сил Российской Федерации по борьбе с международным терроризмом и усилиях по восстановлению мирной жизни в Сирийской Арабской Республике", - подчеркивает российское военное ведомство.
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Сообщается, что раздел состоит из тематических рубрик, рассказывающих о боевой работе воздушно-космических сил РФ по точечному уничтожению объектов международных террористических группировок и деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики.
"В рамках сегмента, посвященного деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, представлены карты с гуманитарной обстановкой, информация о проводимых гуманитарных акциях, оказании помощи сирийцам в восстановлении объектов социальной инфраструктуры, предусмотрена возможность просмотра онлайн-трансляций с камер, установленных в местах пунктов пропуска беженцев", - добавляется в сообщении.
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Согласно сообщению, в формате инфографики интернет-пользователям будет доводиться информация о нарушениях боевиками террористических группировок режима прекращения боевых действий. В специальном разделе "Миссия в Сирии" также будут публиковаться заявления и брифинги должностных лиц Минобороны России, информационные бюллетени и другая объективная информация о ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.
"Все рубрики нового раздела постоянно пополняемы, материалы доступны в современных интерактивных форматах с широким использованием фото и видеоматериалов, инфографики и онлаин-сервисов", - добавили в ведомстве.
Раздел "Миссия в Сирии" позволит эффективнее противодействовать распространяемым фейкам и участившимся попыткам фальсификации информации о деятельности Вооруженных Сил РФ по борьбе с международным терроризмом и восстановлению мирной жизни на территории Сирийской Арабской Республике.
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