В Приамурье сократили сроки оформления документов пострадавшим от паводка

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг - РИА Новости. Сроки восстановления и оформления документов для пострадавших от паводка в Амурской области сокращены, управление Росреестра по региону открыло горячую линию по вопросам предоставления госуслуг, сообщается на сайте правительства Приамурья.

"Сроки оказания государственных услуг, связанных с восстановлением, оформлением документов лиц, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, в том числе по экстерриториальным запросам, сокращены", - говорится в информации.

На горячей линии специалисты готовы дать разъяснения по вопросам постановки на кадастровый учет и регистрации прав на недвижимость, по снятию с учета и прекращению прав собственности на уничтоженные паводком объекты. Также готовы предоставить информацию по получению выписок из Единого государственного реестра недвижимости и сведения о земельных участках.