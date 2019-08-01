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РИА Новости

В Приамурье сократили сроки оформления документов пострадавшим от паводка

09:20
53
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкТерритория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг - РИА Новости. Сроки восстановления и оформления документов для пострадавших от паводка в Амурской области сокращены, управление Росреестра по региону открыло горячую линию по вопросам предоставления госуслуг, сообщается на сайте правительства Приамурья.
"Сроки оказания государственных услуг, связанных с восстановлением, оформлением документов лиц, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, в том числе по экстерриториальным запросам, сокращены", - говорится в информации.
Затопленный автомобиль в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
06:02
В Приамурье число подтопленных паводком населенных пунктов достигло 32
На горячей линии специалисты готовы дать разъяснения по вопросам постановки на кадастровый учет и регистрации прав на недвижимость, по снятию с учета и прекращению прав собственности на уничтоженные паводком объекты. Также готовы предоставить информацию по получению выписок из Единого государственного реестра недвижимости и сведения о земельных участках.
По последним данным правительства региона, число подтопленных паводком населенных пунктов в Амурской области достигло 32, от воды пострадали 480 жилых домов, в них проживают 1035 человек, в том числе 248 детей. Без транспортного сообщения остаются - 16 населенных пунктов. Всего из зоны паводка в Приамурье эвакуировано 2 381 человек, в том числе 824 - дети. В пунктах временного размещения (ПВР) находится 551 человек, из них 247 дети, по родственникам размещены 1 830 человек, из них 577 дети. В Амурской области из-за паводка действует режим ЧС регионального значения.
Паводок в Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Селемджинском районе Амурской области
1 из 12

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
2 из 12

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
3 из 12

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

Затопленное здание школы в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
4 из 12

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

Затопленные пожарные автомобили в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
5 из 12

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Во временных пунктах находятся 487 человек.

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
6 из 12

Во временных пунктах находятся 487 человек.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Еще более 850 человек разместились у родственников.

Доставка гуманитарной помощи в пострадавшие от наводнения населенные пункты Селемджинского района Амурской области
7 из 12

Еще более 850 человек разместились у родственников.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

Затопленные автомобили в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
8 из 12

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
9 из 12

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
10 из 12

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

Затопленный автомобиль в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
11 из 12

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

Затопленный дом в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
12 из 12

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
2 из 12

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
3 из 12

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
4 из 12

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Во временных пунктах находятся 487 человек.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Еще более 850 человек разместились у родственников.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
8 из 12

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
12 из 12

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
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