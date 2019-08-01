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РИА Новости

Из аэропорта Красноярска вылетели два Ил-76 для тушения лесных пожаров

09:01
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КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Первые два военно-транспортных самолета Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения природных пожаров. Каждый борт несет 42 тонны воды, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Первые два Ил-76 вылетели для тушения пожаров. Они отправились в Эвенкийский район, который находится на расстоянии 507 километров северо-восточнее Красноярска", - сказали в минобороны, отметив, что данные самолеты прибыли из Оренбургской и Ульяновской областей.
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"Полеты прибывшей для тушения пожаров военно-транспортной авиации должны вписаться в график гражданских рейсов аэропорта Красноярска", - цитирует пресс-служба заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова по итогам совещания с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС, Минлесхоза и местной администрации.
По словам замминистра, для эффективного тушения пожаров в регионе необходимо тщательно проработать с администрацией аэродрома Красноярска вопросы обеспечения заправки авиатехники Воздушно-космических сил топливом и водой.
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По данным федеральной авиалесоохраны на 31 июля, в России горит почти 2,8 миллиона гектар леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной местности). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,1 миллиона гектар тайги, Красноярском крае (более 1 миллиона гектар) и Иркутской области (около 700 тысяч гектар). В тушении задействовано 2,7 тысяч человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.
Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.
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