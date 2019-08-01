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РИА Новости
Война в Сирии

В Нур-Султане начались переговоры по Сирии

08:12
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© РИА Новости / Алексей БабушкинНадпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
НУР-СУЛТАН, 1 авг – РИА Новости. Делегации России и Ирана проводят двустороннюю встречу "на полях" тринадцатого раунда международной встречи высокого уровня по Сирии в казахстанской столице Нур-Султан.
Встреча началась около 10.30 местного времени (07.30 мск). С российской стороны в ней принимают участие спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Иранскую делегацию возглавляет помощник главы МИД Ирана Али Аскар Хаджи.
Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана) ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
Участник во время восьмого раунда переговоров по урегулированию сирийского конфликта в Астане. 22 декабря 2017
05:46
Переговоры по Сирии в астанинском формате
201001
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Война в СирииНур-СултанСирияРоссияИранКазахстанВ мире
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