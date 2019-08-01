В Нур-Султане начались переговоры по Сирии

Встреча началась около 10.30 местного времени (07.30 мск). С российской стороны в ней принимают участие спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Иранскую делегацию возглавляет помощник главы МИД Ирана Али Аскар Хаджи.

Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана) ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.