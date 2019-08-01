В Приамурье число подтопленных паводком населенных пунктов достигло 32

Затопленный автомобиль в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг - РИА Новости. Число подтопленных паводком населенных пунктов в Приамурье за сутки увеличилось до 32, сообщается на Число подтопленных паводком населенных пунктов в Приамурье за сутки увеличилось до 32, сообщается на сайте правительства региона.

"За прошедшие сутки в регионе были подтоплены еще два населенных пункта. По оперативной информации, от воды пострадали 11 муниципальных образований (+1 за сутки) и 1 городской округ. Подтоплено 32 населенных пункта (+2 за сутки)" - говорится в сообщении.

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В регионе подтоплено 480 домов, в них живут 1035 человек. Вода ушла с 51 придомовой территории (подтопленными остаются 918), 350 дачных участков, 29 участков автомобильных дорог. Без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов. Без транспортного сообщения - 16 населенных пунктов.

Всего из зоны паводка в Приамурье эвакуировано 2 381 человек. В пунктах временного размещения находится 551 человек, по родственникам размещены 1 830.