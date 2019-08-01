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РИА Новости

Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ

05:31
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко, находясь в Стамбуле, обратился к американским лоббистским компаниям за помощью с уголовными делами, сообщают "Вести Украина" со ссылкой на источники.

"У него хорошо понимают, что все, происходящее в ГБР (Государственное бюро расследований. — Прим. ред.), достаточно серьезно, и намерены защищаться от атак. Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста", — рассказал источник издания.

Между тем "Вести Украина" приводят слова украинского политолога Алексея Якубина, который отметил, что Порошенко может повторить "сценарий Саакашвили".

"Например, выедет на лечение или в Лондон, где закрепилась часть его окружения. Но эта модель усложняет публичную защиту бизнес-активов внутри страны, которые могут быть арестованы", — сказал он.

Как подчеркивает автор статьи, ситуация с уголовными делами против бывшего главы государства может принять неожиданный ход. К примеру, если в мае адвокат Порошенко Игорь Головань заявлял, что никаких правовых последствий для экс-президента не будет, то уже сейчас в его окружении понимают: все может оказаться иначе.
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
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Дела против Порошенко

Петр Порошенко ранее стал фигурантом 11 уголовных дел: в частности, о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства, а также о захвате власти.
Кроме того, как свидетеля его уже допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году.
Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.
В понедельник, 29 июля, "Украинская правда" сообщила, что бывший украинский лидер отказался от госохраны на неизвестный срок и выехал с семьей в Стамбул. При этом политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne заявил, что из турецкой столицы Порошенко уже вылетел в Дубай, "а дальше концы теряются".
© Виталий ПодвицкийА все бегут, и я бегу
А все бегут, и я бегу
© Виталий Подвицкий
А все бегут, и я бегу
159523682614
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Я по вашей указке делал - впрягайтесь." Но при этом обращается из Турции, на всякий случай, вдруг по-другому отреагируют, как с Березовским: "Он слишком много знал." (А если Петя заговорит про самолёт... Американцам выгоднее, чтобы он не смог говорить.)
1 августа, 06:05
GPGiacomo Pirandello
10120000
Обратился к лоббистским компаниям, это значит готов крупно раскошелится. Похоже его серьёзно взяли за яйца и он осознал, что у него началась чёрная полоса. Полный трындец тебе Петя.
1 августа, 06:26
Vladimir Nikulin
7180000
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