Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко, находясь в Стамбуле, обратился к американским лоббистским компаниям за помощью с уголовными делами, сообщают " Бывший президент Украины Петр Порошенко, находясь в Стамбуле, обратился к американским лоббистским компаниям за помощью с уголовными делами, сообщают " Вести Украина " со ссылкой на источники.

"У него хорошо понимают, что все, происходящее в ГБР (Государственное бюро расследований. — Прим. ред.), достаточно серьезно, и намерены защищаться от атак. Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста", — рассказал источник издания.

Между тем "Вести Украина" приводят слова украинского политолога Алексея Якубина, который отметил, что Порошенко может повторить "сценарий Саакашвили".

"Например, выедет на лечение или в Лондон, где закрепилась часть его окружения. Но эта модель усложняет публичную защиту бизнес-активов внутри страны, которые могут быть арестованы", — сказал он.

Как подчеркивает автор статьи, ситуация с уголовными делами против бывшего главы государства может принять неожиданный ход. К примеру, если в мае адвокат Порошенко Игорь Головань заявлял, что никаких правовых последствий для экс-президента не будет, то уже сейчас в его окружении понимают: все может оказаться иначе.

Дела против Порошенко

Петр Порошенко ранее стал фигурантом 11 уголовных дел: в частности, о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства, а также о захвате власти.

Кроме того, как свидетеля его уже допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году.

Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.

В понедельник, 29 июля, "Украинская правда" сообщила, что бывший украинский лидер отказался от госохраны на неизвестный срок и выехал с семьей в Стамбул. При этом политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne заявил, что из турецкой столицы Порошенко уже вылетел в Дубай, "а дальше концы теряются".