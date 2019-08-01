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РИА Новости

В деле хабаровской "пенсионерки-потрошительницы" выявили еще два убийства

05:24
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© Фото : ЦНКиД поселка Березовка80-летняя хабаровская женщина, обвиняемая в расчленении квартиранта
80-летняя хабаровская женщина, обвиняемая в расчленении квартиранта
© Фото : ЦНКиД поселка Березовка
ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Следователи выявили еще два убийства в деле 80-летней хабаровской женщины, которую ранее обвинили в расчленении квартиранта, от ее рук погибли соседский ребенок и сожительница, сообщил на пресс-конференции в четверг и.о. руководителя отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СК Илья Фирсов.
В конце января в поселке Березовка (микрорайон Хабаровска) были обнаружены останки мужчины. В убийстве и расчленении обвинили 80-летнюю женщину, которая сдавала ему комнату. Тогда ряд СМИ публиковал информацию, что женщина была каннибалом, а при задержании "раскидала пятерых полицейских", однако СК эту информацию опровергал.
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"Дело в отношении 80-летней жительницы поселка Березовка по обвинению в убийстве трех лиц, а также надругательства над их телами, направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал Фирсов.
По его словам, сначала расследование велось по останкам мужчины, который работал дворником и снимал комнату у обвиняемой. Однако позднее следователи установили причастность пенсионерки к другим убийствам, которые оставались нераскрытыми много лет, отметил Фирсов.
"В декабре 2005 года обвиняемая убила восьмилетнюю девочку - соседку по подъезду. Между ними произошел конфликт из-за малозначительного повода, пенсионерка затащила ребенка в квартиру и убила. В марте 2013 года обвиняемая убила свою 77-летнюю знакомую, которая временно проживала в ее квартире. Убийства совершались топором, тела расчленялись и выбрасывались", - сказал следователь.
Он отметил, что экспертиза признала пенсионерку вменяемой.
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