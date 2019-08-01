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РИА Новости

Соловьев высмеял ситуацию с Трампом и госпитализацией Навального

04:10
22091
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале оценил ситуацию, сложившуюся вокруг госпитализации Алексея Навального.
Ранее сообщалось, что Навального доставили из спецприемника в московскую больницу, в терапевтическое отделение, однако через некоторое время его уже выписали из больницы. На это отреагировал президент США Дональд Трамп, пообещавший изучить эту информацию.
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По мнению Соловьева, кто-то специально пытается втянуть американского президента в эту ситуацию.

"Нехорошо как-то с Трампом получилось, только он решил выяснить, что случилось с Навальным, как главврач НИИ имени Склифосовского заявил, что медики не обнаружили отравляющих веществ в организме Навального. Вот кто и зачем втягивает Трампа в такие истории? Так теперь "личные врачи" Навального извиняться будут? ЛиберСМИ будут выходить с опровержениями своих материалов?" — написал телеведущий.

Симоновский суд Москвы 25 июля санкционировал административный арест Навального на 30 суток, ему вменялось повторное нарушение порядка проведения митинга. До этого Навальный призывал своих сторонников выйти на несогласованную протестную акцию 27 июля к зданию мэрии Москвы, чтобы оспорить отказ в регистрации своих сторонников в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Речь идет о сотрудниках ФБК Навального — Любови Соболь и Иване Жданове.
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Владимир СоловьевДональд ТрампАлексей НавальныйВ мире
Популярные комментарии
что за любовь наших властей к этим провокаторам и откровенным врагам страны?как минимум-пересажать на долгие годы,как справедливость-казнить.
1 августа, 04:27
pilyugin60
36100015
Вот и немцы зашумели, требуют провести расследование "отравления" Навального тщательно и максимально открыто. И откуда такая забота об этом клоуне, кем они его считают? Знают хоть какого негативного мнения о нём большинство Россиян.
1 августа, 05:11
Vladimir Nikulin
2210016
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