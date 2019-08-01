Соловьев высмеял ситуацию с Трампом и госпитализацией Навального

"Нехорошо как-то с Трампом получилось, только он решил выяснить, что случилось с Навальным, как главврач НИИ имени Склифосовского заявил, что медики не обнаружили отравляющих веществ в организме Навального. Вот кто и зачем втягивает Трампа в такие истории? Так теперь "личные врачи" Навального извиняться будут? ЛиберСМИ будут выходить с опровержениями своих материалов?" — написал телеведущий.