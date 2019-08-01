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РИА Новости

В Госдуме предложили ввести пятилетний мораторий на изменения в ЕГЭ

03:10
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДиск с заданиями ЕГЭ. Архивное фото
Диск с заданиями ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой ввести пятилетний мораторий на изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и введение новых ЕГЭ.
"По моему мнению, необходимо ввести пятилетний мораторий на изменения в Единый государственный экзамен и на введение новых ЕГЭ. Это успокоит школьников, поможет им лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ и, вероятнее всего, улучшит их показатели в обучении", - говорится в обращении Чернышова на имя министра (копия документа есть в распоряжении РИА Новости).
Депутат считает, что с учетом "атмосферы нервозности" вокруг ЕГЭ введение моратория пойдет на пользу и педагогам, и детям, и родителям. В то же время, отмечает Чернышов, министерству просвещения России эта мера поможет сфокусироваться на национальном проекте "Образование".
"За это время государство сможет подготовить компетентные педагогические кадры, правда, для этого нужно будет мотивировать будущих учителей остаться в профессии и гарантировать единый базовый оклад педагогов для всех регионов страны", - поясняет парламентарий.
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По его мнению, ежегодно порядок проведения ЕГЭ меняется настолько сильно, что ни школьники, ни педагоги не успевают толком подготовиться к этому. В результате, считает депутат, это приводит к душевным травмам и даже суицидам среди школьников. Он также напомнил, что в 2020 году пройдет масштабная апробация обязательного ЕГЭ по английскому, в планах Минпросвещения уже значится и обязательный ЕГЭ по истории.
"Невольно задаешься вопросом: кто из выпускников прямо сейчас готов сдать четыре обязательных экзамена и еще один-два по выбору? Уверен, что прямого ответа на него мы не получим, потому что никто не спросил мнения ни самих детей, ни педагогов-психологов, ни медицинских работников, ни педагогического, ни родительского, ни экспертного сообществ", - пишет депутат в своем обращении.
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Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеМинистерство просвещения РоссииБорис Чернышов (депутат)Ольга ВасильеваЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Госдума РФРоссияОбщество
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