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РИА Новости

В кабмине рассказали о появлении в российских вузах новой специальности

02:49
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции. Архивное фото
Студенты на лекции. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Проект федерального государственного образовательного стандарта подготовки бакалавров по квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель" разработан и передан в Минобрнауки России для дальнейшего утверждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта поручил кабмину до 1 августа обеспечить включение в перечень направлений подготовки высшего образования – бакалавриата направления "Спорт" с присвоением квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель" и утвердить соответствующий федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.
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"Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 49.00.00 "Физическая культура и спорт" разработан проект федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриата по направлению "Спорт" с присвоением квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель", который прошел общественное обсуждение и независимую экспертизу, одобрен национальным советом при президенте РФ по профессиональным квалификациям и советом по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта и направлен Минспортом России в установленном порядке в Минобрнауки России (май 2019 г.)", - говорится в сообщении.
В ходе заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в марте этого года глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обратила внимание Путина на кадровую проблему в сфере физической культуры и спорта, а также фитнеса. По ее мнению, возврат к диплому "тренер-преподаватель" в физкультурных и педагогических вузах позволит эту проблему решить, но при условии, что в педагогических вузах будет введено углублённое изучение анатомии, физиологии и спортивной медицины.
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