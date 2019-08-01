Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Освобождение от германских захватчиков второго по величине литовского города – Каунаса - летом 1944 года стало ярким примером мужества и героизма бойцов Красной Армии, сообщило министерство обороны России, на сайте которого открыт исторический Освобождение от германских захватчиков второго по величине литовского города – Каунаса - летом 1944 года стало ярким примером мужества и героизма бойцов Красной Армии, сообщило министерство обороны России, на сайте которого открыт исторический раздел , посвященный тем событиям.

"Представленные в разделе наградные листы рассказывают о подвигах солдат и офицеров", - отмечает российское военное ведомство.

Так, младший сержант Андрей Чумаков, наводчик противотанкового ружья 856-го стрелкового полка 277-й стрелковой дивизии, погиб смертью храбрых на подступах к Каунасу в бою 16 июля 1944 года у деревни Антокольцы. Когда во время боя закончились боеприпасы и бронебойные снаряды, он с последней гранатой вскочил на тяжелый танк противника и бросил ее в люк, чем вывел машину из строя и изменил весь ход боя в пользу своего подразделения. Посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

Командир взвода танков Т-34 первого танкового батальона 120-й отдельной бригады гвардии лейтенант Иван Матвеенко на подступах к Каунасу 29 июля 1944 года уничтожил три немецких танка, а затем, после отказа орудия на своем танке, принял решение пойти на таран вражеских машин. Гитлеровцы не выдержали и повернули обратно. Из этого неравного боя Матвеенко вышел победителем, за что получил звание Героя Советского Союза.

Когда фашисты открыли ураганный огонь во время боя вблизи Каунаса, красноармеец Илья Шишмаков, стрелок 226-го стрелкового полка 63-й стрелковой дивизии, выдвинулся впереди боевых порядков роты и, умело маскируясь, прорвался в расположение вражеских окопов, где в упор расстрелял из своего автомата пулеметный расчет противника, а затем, воспользовавшись захваченным пулеметом, уничтожил свыше 30 немецких солдат. За подвиг, совершенный в том бою, ему также было присвоено звание Героя Советского Союза.

Каунас к лету 1944 года являлся мощным укрепленным районом вермахта, прикрывавшим кратчайшие пути к Восточной Пруссии. Кроме того, город был крупным узлом шоссейных, железных и грунтовых дорог, соединявших его со всей Прибалтикой и позволявших немецкому командованию маневрировать резервами в любом направлении. Потеря Каунаса ухудшала и без того тяжелое положение германской группы армий "Север".