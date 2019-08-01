Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T01:34Z
https://ria.ru/20190801/1557061250.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155700/16/1557001659_0:34:1500:879_1036x0_80_0_0_0ee03792f022d9f5cdc2db9e3522ad19.jpg
РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас

01:34
476
© РИА Новости / Александр СтанововСтарший лейтенант Василий Зайцев со знаменем переходит Государственную границу с Восточной Пруссией в районе Кудиркос-Науместис. 3-й Белорусский фронт
Старший лейтенант Василий Зайцев со знаменем переходит Государственную границу с Восточной Пруссией в районе Кудиркос-Науместис. 3-й Белорусский фронт
© РИА Новости / Александр Становов
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Освобождение от германских захватчиков второго по величине литовского города – Каунаса - летом 1944 года стало ярким примером мужества и героизма бойцов Красной Армии, сообщило министерство обороны России, на сайте которого открыт исторический раздел, посвященный тем событиям.
"Представленные в разделе наградные листы рассказывают о подвигах солдат и офицеров", - отмечает российское военное ведомство.
Так, младший сержант Андрей Чумаков, наводчик противотанкового ружья 856-го стрелкового полка 277-й стрелковой дивизии, погиб смертью храбрых на подступах к Каунасу в бою 16 июля 1944 года у деревни Антокольцы. Когда во время боя закончились боеприпасы и бронебойные снаряды, он с последней гранатой вскочил на тяжелый танк противника и бросил ее в люк, чем вывел машину из строя и изменил весь ход боя в пользу своего подразделения. Посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.
Командир взвода танков Т-34 первого танкового батальона 120-й отдельной бригады гвардии лейтенант Иван Матвеенко на подступах к Каунасу 29 июля 1944 года уничтожил три немецких танка, а затем, после отказа орудия на своем танке, принял решение пойти на таран вражеских машин. Гитлеровцы не выдержали и повернули обратно. Из этого неравного боя Матвеенко вышел победителем, за что получил звание Героя Советского Союза.
Генерал армии Иван Черняховский c боевыми соратниками обсуждает план штурма Вильнюса
13 июля, 00:09
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Когда фашисты открыли ураганный огонь во время боя вблизи Каунаса, красноармеец Илья Шишмаков, стрелок 226-го стрелкового полка 63-й стрелковой дивизии, выдвинулся впереди боевых порядков роты и, умело маскируясь, прорвался в расположение вражеских окопов, где в упор расстрелял из своего автомата пулеметный расчет противника, а затем, воспользовавшись захваченным пулеметом, уничтожил свыше 30 немецких солдат. За подвиг, совершенный в том бою, ему также было присвоено звание Героя Советского Союза.
Каунас к лету 1944 года являлся мощным укрепленным районом вермахта, прикрывавшим кратчайшие пути к Восточной Пруссии. Кроме того, город был крупным узлом шоссейных, железных и грунтовых дорог, соединявших его со всей Прибалтикой и позволявших немецкому командованию маневрировать резервами в любом направлении. Потеря Каунаса ухудшала и без того тяжелое положение германской группы армий "Север".
Каунасская наступательная операция, проводившаяся войсками 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с частями 1-го Прибалтийского и 2-го Белорусского фронтов с 28 июля по 28 августа 1944 года, была составной частью стратегической наступательной операции "Багратион". Каунас был освобожден 1 августа 1944 года. По приказу Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина в Москве в тот день состоялся салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
Памятник Брестская крепость - герой
22 июня, 03:42
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
1610001
Обсудить 0
80 лет с начала Второй мировой войныВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство обороны РФРоссияЛитва
Рекомендуем
Американский актер Патрик Суэйзи и американская актриса Дженнифер Грей в фильме Грязные танцы
Диджей из Эдинбурга дает "вторую жизнь" танцам из голливудских фильмов
РИА
Новости
Открытие сезона фонтанов в Москве
Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)
Сожженное фашистами при отступление еврейское гетто в Вилиямполе (район Каунаса). Август 1944
Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
Стенд с логотипом Роскосмоса. Архивное фото
"Роскосмос" приостановил разработку "Косморобота"
Лента
новостей
Владимира Кара-Мурзу-старшего похоронили на Даниловском кладбище
Ковенская крепость в Каунасе. Архивное фото
Минобороны рассекретило акт о зверствах литовских карателей в годы войны
Президент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон во время парада в честь инаугурации в Вашингтоне
Стало известно имя лошади, подаренной главой Монголии сыну Трампа
В Новгородской области будут судить мужчину, задавившего на катере женщину
Дальний бомбардировщик ДБ-3. Архивное фото
В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
В Самаре осудили фигурантов дела о сговоре на торгах
В Амурской области арестовали еще одного начальника тыла МВД
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи
Глава МИД Китая встретится с Майком Помпео
Смартфон. Архивное фото
Исследование выявило самых "щедрых" пользователей мобильного банка в России
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:52Финляндия ужесточает требования к документам на шенгенскую визу для россиян
09:50В Свердловской области нашли тела трех человек из перевернувшейся лодки
09:46В Сыктывкаре пожилая женщина пострадала при хлопке газа в квартире
09:38В Иркутской области шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
09:36Камчатские спасатели помогут защитить населенные пункты Якутии от пожаров
09:30В Красноярске на время жары для туристов закроют заповедник "Столбы"
09:29Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
09:28Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
09:28Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, заявил Медведев
09:26Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"
09:21В Приморье должник попытался улететь за границу по паспорту брата
09:21Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет
09:20В Приамурье сократили сроки оформления документов пострадавшим от паводка
09:15В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
09:14Движение на серой ветке московского метро ввели в график
09:13В Перми рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе
09:13Исследование выяснило, как траты на мобильную связь зависят от возраста
09:10В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков
09:08Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири
09:04Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Лента новостейМолния