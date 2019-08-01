В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Переходный военный совет Судана объявил о задержании бойцов спецназа, открывших огонь по демонстрантам в городе эль-Абъяд провинции Кордофан на западе страны, сообщает арабский спутниковый телеканал Переходный военный совет Судана объявил о задержании бойцов спецназа, открывших огонь по демонстрантам в городе эль-Абъяд провинции Кордофан на западе страны, сообщает арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление главы комитета безопасности военсовета Джамаля Умара.

В понедельник в ходе мирной акции протеста в городе эль-Абъяд провинции Кордофан силы безопасности применили оружие, погибли не менее пяти человек, многие получили ранения. Губернатор провинции подтвердил гибель пяти человек и пояснил, что полиция применила оружие, поскольку некоторые участники акции попытались совершить нападение на два отделения банков.

По словам Умара, задержали бойцов сил быстрой поддержки (спецназа), открывших огонь по демонстрантам во время событий в эль-Абъяде.

В свою очередь телеканал " Аль-Арабия " сообщил со ссылкой на заявление военного совета, что семь военнослужащих, стрелявших в демонстрантов, были уволены со службы и переданы прокуратуре. Военсовет также заявил, что студенты "были вынуждены участвовать в демонстрации из-за подстрекательства оппозиционной Ассоциации профессионалов".

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму, его обвиняют в коррупции. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.

Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились.