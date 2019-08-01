Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T01:22Z
https://ria.ru/20190801/1557061106.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155700/18/1557001844_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_0cd7da067c48da765902116bb75c0f33.jpg
РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны

01:22
628
© РИА Новости / Николай ПоповСожженное фашистами при отступление еврейское гетто в Вилиямполе (район Каунаса). Август 1944
Сожженное фашистами при отступление еврейское гетто в Вилиямполе (район Каунаса). Август 1944
© РИА Новости / Николай Попов
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министерство обороны России разместило на своем сайте архивный документ, рассказывающий о зверствах, которые гитлеровские захватчики учиняли в концентрационных лагерях на территории Литвы в Великую Отечественную войну.
На сайте российского военного ведомства в новом разделе, посвященном 75-летию освобождения от гитлеровцев второго по величине города Литвы - Каунаса, опубликовано спецсообщение начальника управления военной контрразведки "Смерш" от 27 августа 1944 года. В нем подробно рассказано о создании гестаповцами в Каунасе трех концентрационных лагерей для еврейского населения.
Еврейское гетто располагалось в предместье Каунаса – Вильямпольской слободе. В документе сообщается, что "с этих пор Вильямполь превратился в фашистский застенок для евреев, лагерь ужасных пыток, издевательств, каторжной работы, полуголодного существования". В гетто были согнаны все евреи, проживающие в Каунасе, численностью около 40 тысяч человек.
"В течение всего периода оккупации немецко-фашистские мерзавцы проводили систематическое и планомерное истребление евреев", - говорится в спецсообщении.
Генерал армии Иван Черняховский c боевыми соратниками обсуждает план штурма Вильнюса
13 июля, 00:09
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
После освобождения Каунаса и близлежащих сел и хуторов начальник политотдела пятой армии полковник Никитенков составил донесение о фактах массового истребления фашистами мирных жителей и советских военнопленных. Этот документ также публикует Миниобороны РФ.
Основными местами уничтожения гражданского населения и военнопленных были четвертый, шестой, седьмой и девятый форты Каунаса. Последний местные жители называли "фортом смерти", из которого не было возврата. Своих жертв фашисты морили голодом, выдавая в день им лишь по 100 граммов хлеба и жидкий суп из бураков. При этом заключенных заставляли работать на пределе человеческих возможностей, сообщает российское военное ведомство.
"Самую страшную расправу немцы учинили над советскими военнопленными в 336-м лагере шестого форта, где голодной смертью было замучено более 30 тысяч человек. Как свидетельствуют документы, основанные на показаниях очевидцев, с работ в форт ежедневно не возвращались 15-20 человек, умиравших от непосильного труда, голода и холода, потому как даже зимой многие ходили раздетыми и босыми", - отмечает МО РФ.
Памятник Брестская крепость - герой
22 июня, 03:42
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
"Расстрелы гитлеровцами и литовскими карателями производились, как правило, у ям, котлованов, которые сами же узники лагерей и выкапывали. Людей сбрасывали туда еще живых, затем добивали очередями из автоматов, забрасывали гранатами. Над окрестностями разносились душераздирающие стоны раненых, плач женщин и детей", - говорится в сообщении МО РФ.
Всего фашисты уничтожили в Каунасе до 40 тысяч советских граждан и военнопленных, а также более 50 тысяч человек, привезенных из Франции, Бельгии, Венгрии, Чехословакии и других стран.
Чтобы скрыть следы своих чудовищных преступлений, каратели с осени 1943 года начали производить раскопку ям и котлованов, сжигать трупы. Для этого создавались специальные команды из военнопленных, местных жителей – литовцев и евреев, которых после работы также расстреливали и сжигали уже другие команды, отмечается в сообщении Минобороны.
Жители блокадного Ленинграда
25 января, 00:53
Минобороны рассекретило документы к 75-летию снятия блокады Ленинграда
803042
Обсудить 0
80 лет с начала Второй мировой войныВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство обороны РФРоссияЛитва
Рекомендуем
Старший лейтенант Василий Зайцев со знаменем переходит Государственную границу с Восточной Пруссией в районе Кудиркос-Науместис. 3-й Белорусский фронт
Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
РИА
Новости
Ковенская крепость в Каунасе. Архивное фото
Минобороны рассекретило акт о зверствах литовских карателей в годы войны
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
Лента
новостей
Телеведущий Максим Галкин
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Здание Министерства обороны РФ. Архивное фото
На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
Студенты на лекции. Архивное фото
В кабмине рассказали о появлении в российских вузах новой специальности
Дальний бомбардировщик ДБ-3. Архивное фото
В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
Стенд с логотипом Роскосмоса. Архивное фото
"Роскосмос" приостановил разработку "Косморобота"
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
Суданские военнослужащие на одной из улиц Хартума. Архивное фото
В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
Эксперт рассказал о последствиях приостановки работ по "Космороботу"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Мадуро прокомментировал решение американского суда по аресту активов Citgo
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:50В Свердловской области нашли тела трех человек из перевернувшейся лодки
09:46В Сыктывкаре пожилая женщина пострадала при хлопке газа в квартире
09:38В Иркутской области шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
09:36Камчатские спасатели помогут защитить населенные пункты Якутии от пожаров
09:30В Красноярске на время жары для туристов закроют заповедник "Столбы"
09:29Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
09:28Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
09:28Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, заявил Медведев
09:26Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"
09:21В Приморье должник попытался улететь за границу по паспорту брата
09:21Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет
09:20В Приамурье сократили сроки оформления документов пострадавшим от паводка
09:15В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
09:14Движение на серой ветке московского метро ввели в график
09:13В Перми рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе
09:13Исследование выяснило, как траты на мобильную связь зависят от возраста
09:10В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков
09:08Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири
09:04Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
09:04В Липецке устранили аварию, оставившую без воды около 3,5 тысячи жителей
Лента новостейМолния