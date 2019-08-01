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РИА Новости

В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии

01:11
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
ООН, 1 авг – РИА Новости. Члены Совбеза ООН призывают привлечь к ответственности организаторов, спонсоров и исполнителей теракта в Нигерии, сказано в заявлении СБ.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 65 человек погибли, 10 пострадали в результате атаки боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" на похоронную процессию в Нигерии.
"Члены Совета Безопасности заявили о необходимости привлечь к ответственности преступников, организаторов, спонсоров этих достойных осуждения актов терроризма", - говорится в заявлении.
Кроме того члены СБ призывают все государства активно сотрудничать с правительством Нигерии и другими соответствующими властями в контексте рпсследвоания этого преступления.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
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15 марта, 11:29
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