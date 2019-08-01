В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии

ООН, 1 авг – РИА Новости. Члены Совбеза ООН призывают привлечь к ответственности организаторов, спонсоров и исполнителей теракта в Нигерии, сказано в заявлении СБ.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 65 человек погибли, 10 пострадали в результате атаки боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" на похоронную процессию в Нигерии.

"Члены Совета Безопасности заявили о необходимости привлечь к ответственности преступников, организаторов, спонсоров этих достойных осуждения актов терроризма", - говорится в заявлении.

Кроме того члены СБ призывают все государства активно сотрудничать с правительством Нигерии и другими соответствующими властями в контексте рпсследвоания этого преступления.