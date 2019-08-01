В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске управляемого реактивного снаряда нового типа с территории КНДР. 31 июля 2019

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что он "будет играть главную роль в наземных военных операциях".

Испытание научно подтвердило, что тактические данные и технические характеристики снаряда достигли расчетных числовых показателей, и проверило боевую эффективность всей системы, говорится в сообщении.

Лидер страны Ким Чен Ын отметил, что для сил, которые станут мишенью для нового оружия, оно окажется "неминуемым бедствием".

Накануне в Южной Корее заявили, что Пхеньян испытал две баллистические ракеты малого радиуса действия с полуострова Ходо. Это уже второй тест за неделю: двадцать пятого июля КНДР испытала ракету нового типа.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в 2017 году, после проведения КНДР серии ракетных пусков и ядерного испытания. За этим последовали новые санкции и ухудшение отношений с Вашингтоном и Сеулом.