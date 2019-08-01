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РИА Новости

В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

01:03
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© AFP 2019 / Jung Yeon-jeЖители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске управляемого реактивного снаряда нового типа с территории КНДР. 31 июля 2019
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске управляемого реактивного снаряда нового типа с территории КНДР. 31 июля 2019
© AFP 2019 / Jung Yeon-je
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Уточняется, что он "будет играть главную роль в наземных военных операциях".
Испытание научно подтвердило, что тактические данные и технические характеристики снаряда достигли расчетных числовых показателей, и проверило боевую эффективность всей системы, говорится в сообщении.
Лидер страны Ким Чен Ын отметил, что для сил, которые станут мишенью для нового оружия, оно окажется "неминуемым бедствием".
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Накануне в Южной Корее заявили, что Пхеньян испытал две баллистические ракеты малого радиуса действия с полуострова Ходо. Это уже второй тест за неделю: двадцать пятого июля КНДР испытала ракету нового типа.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в 2017 году, после проведения КНДР серии ракетных пусков и ядерного испытания. За этим последовали новые санкции и ухудшение отношений с Вашингтоном и Сеулом.
После встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре диалог стал менее напряженным, стороны пришли к ряду соглашений по денуклеаризации, однако окончательно стабилизировать ситуацию не удалось.
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