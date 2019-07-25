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РИА Новости

В Южной Корее заявили об испытаниях в КНДР ракеты нового типа

Вчера, 08:47
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© AP Photo / Ahn Young-joonЖители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019
© AP Photo / Ahn Young-joon
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019. Архивное фото
ТОКИО, 25 июл — РИА Новости. Вторая ракета малой дальности на испытаниях в КНДР оказалась нового типа и преодолела расстояние в 690 километров. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов южнокорейских Вооруженных сил.
Ранее стало известно, что в 5:34 и 5:47 утра по местному времени (соответственно 23:34 и 23:47 мск в среду) КНДР произвела пуск двух ракет.
Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Первая ракета преодолела 430 километров.
Эти испытания Пхеньян провел на фоне отказа Сеула и Вашингтона отменить планы по проведению в августе совместных военных учений, которые КНДР рассматривает как угрозу для своей безопасности.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в 2017 году, после проведения КНДР серии ракетных пусков и ядерного испытания. За этим последовали новые санкции и ухудшение отношений с США и Южной Кореей.
После встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре диалог стал менее напряженным, стороны пришли к ряду соглашений по денуклеаризации, однако окончательно стабилизировать ситуацию не удалось.
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Кванмэнсон (Яркая звезда)
16 ноября 2018, 14:23Акценты - Радио Sputnik
Без пороха в пороховницах. Пхеньян испытал "ультрасовременное" оружиеВ Сеуле на удивление спокойно приняли новость о грозном испытании по соседству. Можно сказать, отнеслись с пониманием. Им, конечно, не нравится, когда в шаговой доступности экспериментируют невесть с чем. Но они догадываются, что это уже не по их душу.
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Южная КореяКНДРВ мире
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