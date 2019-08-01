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РИА Новости

Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири

00:58
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© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского краяСамолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского края
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале рассказал, что могло стать причиной пожаров в Сибири.
По его мнению, масштабные пожары являются следствием серьезного сокращения штата лесной охраны.
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"В 5 раз снизили число лесничих! Если раньше мы быстро выявляли уже первые очаги пожара и малыми силами успевали погасить его в зародыше, то сейчас следить некому, выявлять некому. Дожидаемся, пока огонь охватит миллионы гектаров! И все равно тушить не хотят. Дорого. Согласен, дорого. Но о людях, кто подумает?", - написал Жириновский.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. По информации Лесопожарного центра в Красноярске, в Красноярском крае горит 1 069 362 гектаров леса, в том числе в зоне контроля 1 062 823 гектаров.
По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров задействованы почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуВладимир ЖириновскийРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Это следствие того, что профессия лесничий полностью отсутствует вот и не кому смотреть за лесами. И черных лесорубов развелось тьма тьмущая, которые пожарами скрывают свои преступления. Этим пожарам вина государства.
1 августа, 05:30
ggaydamakooleg
5210000
виноваты такие же как он, сидящие в правительстве. нашёлся обвинитель - с себя пусть начнёт.....
1 августа, 06:21
SSardelka.max
2810109
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