Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале рассказал, что могло стать причиной пожаров в Сибири.

По его мнению, масштабные пожары являются следствием серьезного сокращения штата лесной охраны.

"В 5 раз снизили число лесничих! Если раньше мы быстро выявляли уже первые очаги пожара и малыми силами успевали погасить его в зародыше, то сейчас следить некому, выявлять некому. Дожидаемся, пока огонь охватит миллионы гектаров! И все равно тушить не хотят. Дорого. Согласен, дорого. Но о людях, кто подумает?", - написал Жириновский.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. По информации Лесопожарного центра в Красноярске, в Красноярском крае горит 1 069 362 гектаров леса, в том числе в зоне контроля 1 062 823 гектаров.