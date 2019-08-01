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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Минобороны рассекретило акт о зверствах литовских карателей в годы войны

00:18
24594
© РИА Новости / Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанкКовенская крепость в Каунасе. Архивное фото
Ковенская крепость в Каунасе. Архивное фото
© РИА Новости / Мариус Баранаускас
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министерство обороны России впервые обнародовало рассекреченный документ о зверствах гитлеровских оккупантов и местных карателей в Каунасской области Литвы в годы Великой Отечественной войны.
В новом разделе, посвященном 75-летию освобождения второго по величине города Литвы – Каунаса от гитлеровцев, опубликован составленный 17 июля 1944 года акт о зверствах немецко-фашистских захватчиков и литовской эсэсовской организации "Смовчики" ("Душители") в местечке Меречь Алитусского района Каунасской области Литовской ССР.
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Согласно документу, организация "Смовчики" с первых дней германской оккупации в 1941 году была организована гитлеровцами из нескольких местных жителей, ставших предателями своего народа. Только за несколько дней ноября 1941 года карательные отряды эсэсовцев после жестоких издевательств и пыток уничтожили около 900 человек, в том числе стариков и грудных детей. Многие из них были закопаны или сожжены живыми. На рабский труд в Германию были угнаны около 200 человек.
"Постоянными обысками, облавами, арестами оставшееся население держалось в постоянном страхе и рабском исполнении любых затей оккупантов", — говорится в акте.
Как отмечают многие историки, опирающиеся на архивные документы, прибалтийские (и в частности литовские) коллаборационисты ответственны за наиболее кровавые злодеяния времен Второй мировой войны. Литовские батальоны принимали участие в карательных акциях на территории Литвы, Белоруссии и Украины, сопровождавшихся массовыми убийствами местного населения. Так, 25-29 июня 1941 года литовские националисты устроили Каунасский погром, в ходе которого, по разным оценкам, были убиты несколько тысяч евреев.
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80 лет с начала Второй мировой войныВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство обороны РФРоссияЛитва
Популярные комментарии
Ну если это ответ на зверства которые чинил аппарат нквд Ежова... Во заврался нетоварищ. На момент присоединения Литвы к СССР Ежова уже в живых не было.
1 августа, 04:29
sizif8
13400014
Ну если это ответ на зверства которые чинил аппарат нквд Ежова, при раскулачивание, то око за око
1 августа, 04:22
KKKerk Krenston
30009120
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