Минобороны рассекретило акт о зверствах литовских карателей в годы войны

Согласно документу, организация "Смовчики" с первых дней германской оккупации в 1941 году была организована гитлеровцами из нескольких местных жителей, ставших предателями своего народа. Только за несколько дней ноября 1941 года карательные отряды эсэсовцев после жестоких издевательств и пыток уничтожили около 900 человек, в том числе стариков и грудных детей. Многие из них были закопаны или сожжены живыми. На рабский труд в Германию были угнаны около 200 человек.