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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса

00:17
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ. Архивное фото
Здание Министерства обороны РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ открыло на своем сайте мультимедийный исторический раздел, посвященный 75-летию освобождения от гитлеровских оккупантов второго по величине литовского города Каунас, занятие которого войсками Красной Армии летом 1944 года имело важное стратегическое значение с точки зрения дальнейшего хода Великой Отечественной войны.
Архивные документы, представленные в разделе, детально рассказывают о героизме бойцов Красной Армии при освобождении Каунаса от гитлеровских оккупантов. А спецсообщения военной контрразведки "Смерш" проливают свет на зверства гитлеровцев в организованных ими прибалтийских "фабриках смерти". На фотографиях, представленных в "каунасском" фотоальбоме, запечатлены первые кадры освобожденного города.
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"Размещение на портале Минобороны во многих смыслах беспрецедентного информационного ресурса, посвященного освобождению Красной Армией Прибалтики от фашистских захватчиков, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие её лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи", - подчеркивает российское военное ведомство.
Каунас к лету 1944 года являлся мощным укрепленным районом вермахта, прикрывавшим кратчайшие пути к Восточной Пруссии. Кроме того, город был крупным узлом шоссейных, железных и грунтовых дорог, соединявших его со всей Прибалтикой и позволявших немецкому командованию маневрировать резервами в любом направлении. Потеря Каунаса ухудшала и без того тяжелое положение германской группы армий "Север".
Каунасская наступательная операция, проводившаяся войсками 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с частями 1-го Прибалтийского и 2-го Белорусского фронтов в период с 28 июля по 28 августа 1944 года, была составной частью стратегической наступательной операции "Багратион". Каунас был освобожден 1 августа 1944 года. По приказу Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина в Москве в тот день состоялся салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
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80 лет с начала Второй мировой войныВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство обороны РФРоссияЛитва
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