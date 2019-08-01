Мавзолей Ленина в Москве

Мавзолей В.И. Ленина – памятник-усыпальница у Кремлевской стены на Красной площади Москвы, в траурном зале которого установлен саркофаг с бальзамированным телом основателя советского социалистического государства в России Владимира Ульянова-Ленина.

После смерти Ленина 21 января 1924 года профессор Алексей Абрикосов забальзамировал тело для сохранения его для похорон.

27 января 1924 года возле Сенатской башни Кремля на Красной площади был открыт первый временный деревянный вариант Мавзолея по проекту архитектора Алексея Щусева. Он представлял собой увенчанный пирамидой куб, отделанный струганым тесом, с двумя боковыми пристройками (справа и слева от куба) для входа и выхода. Траурный зал находился на глубине трех метров под землей.

Мавзолей был освещен электричеством, посредине траурного зала находился постамент, обшитый красной материей, на котором был установлен гроб с телом Ленина. Снаружи здание было выкрашено в темно-серый цвет и имело надпись черными накладными буквами "Ленин".

30 января 1924 года доступ в Мавзолей был временно закрыт из-за поспешности сооружения в связи с похоронами. Одновременно со строительством серьезной проблемой было сохранение тела Ленина на длительный срок.

В феврале 1924 года работы по бальзамированию тела были проведены профессором Владимиром Воробьевым и профессором Борисом Збарским, который в 1937 году (после смерти Воробьева) продолжил наблюдение за телом Ленина

Деревянный мавзолей был открыт 1 августа 1924 года. Его размеры увеличились, трехчастную композицию заменил единый объем с двумя боковыми трибунами, на которые вели две лестницы. В усыпальницу также было внесено Знамя Парижских Коммунаров, которое привезли в июле из Франции.

В январе 1925 года Президиум ЦИК СССР объявил конкурс на лучший проект каменного Мавзолея. Однако ни один из 117 проектов не удовлетворил комиссию, было решено поручить это почетное задание вновь Алексею Щусеву. Известный зодчий предложил гранитный проект, который и был утвержден.

Пирамида Мавзолея состоит из пяти разновысоких уступов . Длина Мавзолея по фасаду – 24, высота – 12 метров. Кирпичные стены были облицованы полированным мрамором, порфиром, гранитом, лабрадоритом.

По периметру траурного зала проходит широкая черная полоса из лабрадорита, на которую поставлены красные порфировые пилястры. Над входом на монолите из черного лабрадора буквами из красного кварцита выложена надпись "Ленин".

Сочетание темно-красного гранита и черного лабрадорита придало архитектурным формам Мавзолея четкость и стройность. В октябре 1930 года строительство усыпальницы закончилось, в 1931 году были устроены трибуны (центральная – в 1945 году) и могилы у Кремлевской стены.

В 1941 году в начале Великой Отечественной войны тело Ленина было эвакуировано в Тюмень, в 1945 году оно было возвращено в Мавзолей, который был открыт для посещения в сентябре.

После смерти Иосифа Сталина в 1953 году его тело было положено в Мавзолее, на котором появилась надпись "Ленин-Сталин". 30 октября 1961 года по постановлению ХХII съезда КПСС тело Сталина было захоронено у Кремлевской стены.

В начале 1970-х годов Мавзолей подвергался масштабной реконструкции. Были разработаны уникальные системы поддержания прижизненного облика Ленина, изготовлен саркофаг из сверхпрочного стекла.

В 1924-1993 годах у Мавзолея В. И. Ленина находился Пост № 1 (часовые). 6 октября 1993 года пост Почетного караула был упразднен. С 1997 года постоянным местом главного Почетного караула страны стала могила Неизвестного солдата в Александровском саду.

В течение многих десятилетий Мавзолей Ленина был одной из главных достопримечательностей столицы. Ежегодно его посещали до 2,5 миллионов человек. В дни празднеств он также был торжественной правительственной трибуной.

В советское время Красная площадь в дни и часы, когда было открыто посещение мавзолея, полностью перекрывалась, с раннего утра выстраивалась огромная очередь желающих увидеть советского вождя. Туристов в это время на Красную площадь не пускали. Режим был отменен только в июле 2007 года для удобства москвичей и гостей столицы.

Мавзолей закрывают для посещения в праздничные дни, когда проходят массовые общественные мероприятия и гуляния на Красной площади.

Также с момента создания в Мавзолее периодически проводятся плановые профилактические работы по сохранению тела Ленина.

Практически каждый год, особенно в преддверии памятных дат, связанных с вождем революции, в российском обществе разгорается дискуссия о захоронении тела Ленина, однако окончательного решения в этом вопросе пока не принято.

В 2016 году на заседании межрегионального форума ОНФ, президент РФ Владимир Путин заявил , что к вопросу о захоронении Владимира Ленина нужно подходить аккуратно, по его мнению, не стоит предпринимать шагов, разделяющих общество.

В конце апреля 2017 года в Госдуму был внесен законопроект о захоронении тела Ленина . Проект был внесен представителями ЛДПР и "Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи. По данным ВЦИОМ, более 60% россиян, заявили о необходимости захоронить тело Ленина, причем половина из них полагала, что это нужно сделать немедленно, другая половина предлагала подождать какое-то время.

В 2019 году мнения представителей российского парламента на тему о возможности захоронения тела Ленина, разделились . Коммунисты выступали против идеи погребения вождя мирового пролетариата, эсеры не считали этот вопрос актуальным, либерал-демократы полагали, что время для этого еще не пришло, а в "Единой России" сказали, что перед страной стоят более важные задачи.