Twitter разблокировал аккаунт российского посольства в Сирии

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Аккаунт российского посольства в Сирии в Twitter восстановил работу.
Ранее дипмиссия РФ в ЮАР сообщила, что сервис микроблогов Twitter приостановил действие аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации "Белые каски". В МИД РФ это назвали цензурой и нарушением свободы слова со стороны Twitter.
22 мая, 17:31"Фабрика слез". Боевики в Сирии "нахимичили" себе крыло"Белые каски". Грязные тела. Вода из шланга. Камера. Мотор. Стоп. Снято. И полетели "Томагавки". Боевики в Сирии создают почву, а потом сами же ее и удобряют химикатами. В итоге ‒ вполне себе информационный продукт. Такое ГМО, какое в Америке идет на ура.
"Привет из солнечного Дамаска. Мы вернулись, целы и работаем нормально. Спасибо друзья, за вашу поддержку. Вы проделали большую работу, чтобы вернуть нас. Оставайтесь с нами и поощряйте своих друзей присоединиться, в будущем в таких ситуациях нам понадобится более сильная поддержка", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
В пресс-службе Twitter не стали комментировать блокировку аккаунта российского посольства в Сирии, указав, что он уже функционирует.
12 июня 2018, 08:00Как Лондон врет: английский священник рассказал о "Белых касках"