Twitter разблокировал аккаунт российского посольства в Сирии

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Аккаунт российского посольства в Сирии в Twitter восстановил работу.

Ранее дипмиссия РФ в ЮАР сообщила, что сервис микроблогов Twitter приостановил действие аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации "Белые каски". В МИД РФ это назвали цензурой и нарушением свободы слова со стороны Twitter.

"Привет из солнечного Дамаска. Мы вернулись, целы и работаем нормально. Спасибо друзья, за вашу поддержку. Вы проделали большую работу, чтобы вернуть нас. Оставайтесь с нами и поощряйте своих друзей присоединиться, в будущем в таких ситуациях нам понадобится более сильная поддержка", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.