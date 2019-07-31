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РИА Новости
Война в Сирии

Twitter разблокировал аккаунт российского посольства в Сирии

Вчера, 23:17
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкTwitter
Twitter
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Аккаунт российского посольства в Сирии в Twitter восстановил работу.
Ранее дипмиссия РФ в ЮАР сообщила, что сервис микроблогов Twitter приостановил действие аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации "Белые каски". В МИД РФ это назвали цензурой и нарушением свободы слова со стороны Twitter.
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"Привет из солнечного Дамаска. Мы вернулись, целы и работаем нормально. Спасибо друзья, за вашу поддержку. Вы проделали большую работу, чтобы вернуть нас. Оставайтесь с нами и поощряйте своих друзей присоединиться, в будущем в таких ситуациях нам понадобится более сильная поддержка", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
В пресс-службе Twitter не стали комментировать блокировку аккаунта российского посольства в Сирии, указав, что он уже функционирует.
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