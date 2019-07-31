Биография театрального продюсера и режиссера Харольда Принса

Американский театральный продюсер и режиссер бродвейских постановок Харольд Смит Принс (Harold Smith Prince), известный как Хал Принс (Hal Prince), родился 30 января 1928 года в Нью-Йорке США в семье биржевого маклера.

В 1948 году он получил степень бакалавра искусств в Университете Пенсильвании, где специализировался на изучении английского языка, психологии, философии и истории.

После окончания университета Харольд служил два года в армии США на территории послевоенной Германии.

Свою театральную карьеру он начал в качестве ассистента помощника известного режиссера и продюсера музыкальной комедии Джорджа Эбботта.

В 1953 году Принс начал продюсировать мюзиклы (сначала совместно с Робертом Гриффитом) и сразу добился большого успеха в первой постановке "Пижамная игра" (1954). За нее он получил свою первую премию "Тони" в номинации "лучший мюзикл".

В 1950-х-1960-х годах Принс (совместно с Гриффитом) продюсировал такие бродвейские постановки, как "Проклятые янки" (1955), "Фиорелло" (1959), "Забавная вещь, случившаяся на пути к форуму" (1962), все из них получили "Тони" как лучший мюзикл. Мировую известность Принсу принес мюзикл "Вестсайдская история" (1957).

С 1962 года Принс осуществлял собственные проекты и как режиссер. Первой его постановкой в этом качестве стал мюзикл "Семейное дело" (1962). Следующей постановкой стала "Скрипач на крыше" (1964).

Он получил премии "Тони" за лучшую режиссуру в постановках "Кабаре" (1966) и "Компания" (1970), которые также были названы лучшими мюзиклами. Этими же наградами были отмечены его постановки " Безумства" (1971; режиссер Майкл Беннетт), "Кандид" (1974), "Суини Тодд" (1979), "Эвита" (1979), а также "Призрак оперы" (1988), ставший самым продолжительным мюзиклом Бродвея в 2006 году.

Наградами также были отмечены "Мюзикл" (Zorba, 1968), "Маленькая ночная музыка" (1973), "Поцелуй женщины-паука" (1993), "Парад" (1998) и LoveMusik (2007).

Роль Принса в формировании бродвейского мюзикла во второй половине XX века была отмечена наградой "Тони" "за достижения в жизни", которую он получил в 2006 году.

В кино в качестве режиссера он снял фильм "Кое-что для каждого" (1970), экранизировал свой мюзикл "Маленькая серенада" (1977), а также создал телевизионную версию мюзикла "Суини Тодд" (1982).

В марте 2016 году Принс посетил Москву, где прочитал лекцию "Бродвей. Прошлое, настоящее, будущее" для театральных деятелей, студентов, театральных критиков и журналистов в театре "Россия" (ныне Театр мюзикла) на Пушкинской площади.

Всего Принс 21 раз получал театральную премию "Тони".

Он также был удостоен 10 премий Drama Desk Awards за режиссуру.

В 2000 году Принс был удостоен Национальной медали искусств.

В 2007 году ему вручили награду Американской академии достижений.

31 июля 2019 года Харольд Принс скончался в столице Исландии Рейкьявике после непродолжительной болезни.

С 1962 года Харольд Принс был женат на Джуди Чаплин, дочери американского композитора, режиссера и продюсера Сола Чаплина. Их дочь Дэйзи Принс стала режиссером, а сын Чарльз Принс – известным дирижером симфонического оркестра.