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РИА Новости

Биография театрального продюсера и режиссера Харольда Принса

Вчера, 22:55
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРежиссер Харольд Принс
Режиссер Харольд Принс
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Режиссер Харольд Принс. Архивное фото
Американский театральный продюсер и режиссер бродвейских постановок Харольд Смит Принс (Harold Smith Prince), известный как Хал Принс (Hal Prince), родился 30 января 1928 года в Нью-Йорке США в семье биржевого маклера.
В 1948 году он получил степень бакалавра искусств в Университете Пенсильвании, где специализировался на изучении английского языка, психологии, философии и истории.
После окончания университета Харольд служил два года в армии США на территории послевоенной Германии.
Свою театральную карьеру он начал в качестве ассистента помощника известного режиссера и продюсера музыкальной комедии Джорджа Эбботта.
В 1953 году Принс начал продюсировать мюзиклы (сначала совместно с Робертом Гриффитом) и сразу добился большого успеха в первой постановке "Пижамная игра" (1954). За нее он получил свою первую премию "Тони" в номинации "лучший мюзикл".
В 1950-х-1960-х годах Принс (совместно с Гриффитом) продюсировал такие бродвейские постановки, как "Проклятые янки" (1955), "Фиорелло" (1959), "Забавная вещь, случившаяся на пути к форуму" (1962), все из них получили "Тони" как лучший мюзикл. Мировую известность Принсу принес мюзикл "Вестсайдская история" (1957).
С 1962 года Принс осуществлял собственные проекты и как режиссер. Первой его постановкой в этом качестве стал мюзикл "Семейное дело" (1962). Следующей постановкой стала "Скрипач на крыше" (1964).
Он получил премии "Тони" за лучшую режиссуру в постановках "Кабаре" (1966) и "Компания" (1970), которые также были названы лучшими мюзиклами. Этими же наградами были отмечены его постановки " Безумства" (1971; режиссер Майкл Беннетт), "Кандид" (1974), "Суини Тодд" (1979), "Эвита" (1979), а также "Призрак оперы" (1988), ставший самым продолжительным мюзиклом Бродвея в 2006 году.
Наградами также были отмечены "Мюзикл" (Zorba, 1968), "Маленькая ночная музыка" (1973), "Поцелуй женщины-паука" (1993), "Парад" (1998) и LoveMusik (2007).
Роль Принса в формировании бродвейского мюзикла во второй половине XX века была отмечена наградой "Тони" "за достижения в жизни", которую он получил в 2006 году.
В кино в качестве режиссера он снял фильм "Кое-что для каждого" (1970), экранизировал свой мюзикл "Маленькая серенада" (1977), а также создал телевизионную версию мюзикла "Суини Тодд" (1982).
В марте 2016 году Принс посетил Москву, где прочитал лекцию "Бродвей. Прошлое, настоящее, будущее" для театральных деятелей, студентов, театральных критиков и журналистов в театре "Россия" (ныне Театр мюзикла) на Пушкинской площади.
Всего Принс 21 раз получал театральную премию "Тони".
Он также был удостоен 10 премий Drama Desk Awards за режиссуру.
В 2000 году Принс был удостоен Национальной медали искусств.
В 2007 году ему вручили награду Американской академии достижений.
31 июля 2019 года Харольд Принс скончался в столице Исландии Рейкьявике после непродолжительной болезни.
С 1962 года Харольд Принс был женат на Джуди Чаплин, дочери американского композитора, режиссера и продюсера Сола Чаплина. Их дочь Дэйзи Принс стала режиссером, а сын Чарльз Принс – известным дирижером симфонического оркестра.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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