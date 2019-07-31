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РИА Новости

Умер бродвейский режиссер Харольд Принс

Вчера, 20:19
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© AFP 2019 / Laura CavanaughРежиссер Харольд Принс
Режиссер Харольд Принс
© AFP 2019 / Laura Cavanaugh
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Американский театральный продюсер и режиссер бродвейских постановок Харольд Принс скончался в среду на 92-м году жизни, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на представителя покойного.
По его данным, Принс скончался в столице Исландии Рейкьявике после непродолжительной болезни. Представитель режиссера сообщил, что, согласно желанию Принса, похорон не будет, однако осенью состоится торжественное мероприятие в его честь, на котором соберутся его близкие и члены театрального сообщества, частью которого Принс являлся в течение семи десятилетий.
Харольд Принс родился 30 января 1928 года в Нью-Йорке. Мировую известность ему принесли постановки бродвейских мюзиклов второй половины XX века. В числе наиболее известных постановок Принса - мюзиклы "Вестсайдская история", "Скрипач на крыше", "Суини Тодд", "Призрак Оперы", "Кабаре". Принс 21 раз получал театральную премию "Тони".
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