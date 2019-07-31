Умер бродвейский режиссер Харольд Принс

По его данным, Принс скончался в столице Исландии Рейкьявике после непродолжительной болезни. Представитель режиссера сообщил, что, согласно желанию Принса, похорон не будет, однако осенью состоится торжественное мероприятие в его честь, на котором соберутся его близкие и члены театрального сообщества, частью которого Принс являлся в течение семи десятилетий.