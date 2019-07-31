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РИА Новости
Война в Сирии

Twitter не комментирует блокировку аккаунта посольства России в Сирии

Вчера, 22:46
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страница социальной сети Twitter на экране смартфона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. В компании Twitter не стали комментировать блокировку аккаунта российского посольства в Сирии, указав, что он уже функционирует.
"Этот аккаунт функционирует. Мы не даем комментарии по конкретным аккаунтам из соображений охраны личных данных и безопасности", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы компании Ян Планшет.
Так в компании прокомментировали просьбу сообщить о причинах блокировки и перспективе восстановления учетной записи.
Ранее дипмиссия РФ в ЮАР сообщила, что сервис микроблогов Twitter приостановил действие аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации "Белые каски". В МИД РФ это назвали цензурой и нарушением свободы слова со стороны Twitter.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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