Twitter не комментирует блокировку аккаунта посольства России в Сирии

ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. В компании Twitter не стали комментировать блокировку аккаунта российского посольства в Сирии, указав, что он уже функционирует.

"Этот аккаунт функционирует. Мы не даем комментарии по конкретным аккаунтам из соображений охраны личных данных и безопасности", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы компании Ян Планшет.

Ранее дипмиссия РФ в ЮАР сообщила, что сервис микроблогов Twitter приостановил действие аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации "Белые каски". В МИД РФ это назвали цензурой и нарушением свободы слова со стороны Twitter.

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.