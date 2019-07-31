Опубликован первый снимок от новой космической обсерватории "Спектр-РГ"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Опубликовано первое изображение, полученное новой российской космической обсерваторией "Спектр-РГ", на снимке запечатлен находящийся в 18,6 тысячи световых лет от Земли рентгеновский пульсар Центавр X-3, сообщается на Опубликовано первое изображение, полученное новой российской космической обсерваторией "Спектр-РГ", на снимке запечатлен находящийся в 18,6 тысячи световых лет от Земли рентгеновский пульсар Центавр X-3, сообщается на сайте проекта.

"Получено первое рентгеновское изображение с телескопа ART-XC. <…> Изображения рентгеновского пульсара Центавр X-3, полученные семью модулями телескопа ART-XC", — говорится на сайте.

Получены первые изображения с российского телескопа ART-XC, установленного на космической обсерватории #СпектрРГ — https://t.co/fTVs0lkflx



📸🌟 На снимке показан яркий рентгеновский пульсар Центавр X-3 (Cen X-3) pic.twitter.com/k6xuhSQ7yZ — РОСКОСМОС (@roscosmos) 31 июля 2019 г.

ART-XC – телескоп, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове. Всего на "Спектре-РГ" два телескопа – российский и германский. Второй - eROSITA - создан Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка.

Снимок был сделан 30 июля.

Обсерватория "Спектр-РГ" была выведена на околоземную орбиту ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Байконур 13 июля и в настоящее время летит в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли), находящуюся в 1,5 миллиона километрах от Земли.

Ранее Роскосмос сообщил, что "Спектр-РГ" прибудет в рабочую точку примерно 20 октября и начнет обзор небесной сферы 3 ноября.

После прилета в рабочую точку за четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.