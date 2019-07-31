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РИА Новости

Опубликован первый снимок от новой космической обсерватории "Спектр-РГ"

Вчера, 22:00
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Опубликовано первое изображение, полученное новой российской космической обсерваторией "Спектр-РГ", на снимке запечатлен находящийся в 18,6 тысячи световых лет от Земли рентгеновский пульсар Центавр X-3, сообщается на сайте проекта.
"Получено первое рентгеновское изображение с телескопа ART-XC. <…> Изображения рентгеновского пульсара Центавр X-3, полученные семью модулями телескопа ART-XC", — говорится на сайте.
ART-XC – телескоп, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове. Всего на "Спектре-РГ" два телескопа – российский и германский. Второй - eROSITA - создан Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка.
Снимок был сделан 30 июля.
Обсерватория "Спектр-РГ" была выведена на околоземную орбиту ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Байконур 13 июля и в настоящее время летит в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли), находящуюся в 1,5 миллиона километрах от Земли.
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Ранее Роскосмос сообщил, что "Спектр-РГ" прибудет в рабочую точку примерно 20 октября и начнет обзор небесной сферы 3 ноября.
После прилета в рабочую точку за четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") — международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
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Космос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоскосмос
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