Богомолов раскритиковал организаторов незаконных митингов в Москве

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Театральный режиссер Константин Богомолов раскритиковал призывы выходить на несанкционированные митинги.
По его мнению, кандидатам в депутаты в Мосгордуму следует бороться с несправедливостью, однако выбранные ими методы могут испортить людям жизнь.
"Звать людей на несогласованные акции — опасная игра. И не надо прикрываться шутками о прогулках. Надо чтобы все — и особенно дети — понимали, что ценой этого может стать поломанная судьба", — написал он в инстаграме.
Режиссер отметил, что некоторые вышедшие на незаконную акцию люди могут попасть в тюрьму, и осудил организаторов несогласованных митингов, называющих опасное мероприятие прогулкой по городу.
"Кокетливое бунтарство: берем булыжник, а на вопрос "зачем взяли?", прихихикивая от собственной изобретательности, изображаем, что ведем археологические раскопки", — возмутился он.
Несанкционированная акция в Москве
В минувшую субботу в Москве прошел несогласованный с властями митинг. По данным прокуратуры, через соцсети распространились призывы прийти к зданию правительства столицы по адресу Тверская, дом 13.
Акцию организовали политики, которых не зарегистрировали кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за превышения количества недействительных подписей.
В итоге за различные правонарушения на незаконной акции задержали 1074 человека. Следственный комитет возбудил три уголовных дела о применении насилия к представителю власти, а также дело о массовых беспорядках.