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РИА Новости

Богомолов раскритиковал организаторов незаконных митингов в Москве

Вчера, 21:40
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРежиссер Константин Богомолов
Режиссер Константин Богомолов
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Театральный режиссер Константин Богомолов раскритиковал призывы выходить на несанкционированные митинги.
По его мнению, кандидатам в депутаты в Мосгордуму следует бороться с несправедливостью, однако выбранные ими методы могут испортить людям жизнь.
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"Звать людей на несогласованные акции — опасная игра. И не надо прикрываться шутками о прогулках. Надо чтобы все — и особенно дети — понимали, что ценой этого может стать поломанная судьба", — написал он в инстаграме.
Режиссер отметил, что некоторые вышедшие на незаконную акцию люди могут попасть в тюрьму, и осудил организаторов несогласованных митингов, называющих опасное мероприятие прогулкой по городу.

"Кокетливое бунтарство: берем булыжник, а на вопрос "зачем взяли?", прихихикивая от собственной изобретательности, изображаем, что ведем археологические раскопки", — возмутился он.

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Несанкционированная акция в Москве

В минувшую субботу в Москве прошел несогласованный с властями митинг. По данным прокуратуры, через соцсети распространились призывы прийти к зданию правительства столицы по адресу Тверская, дом 13.
Акцию организовали политики, которых не зарегистрировали кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за превышения количества недействительных подписей.
В итоге за различные правонарушения на незаконной акции задержали 1074 человека. Следственный комитет возбудил три уголовных дела о применении насилия к представителю власти, а также дело о массовых беспорядках.
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Константин БогомоловМосковская городская думаМоскваПолитика
Популярные комментарии
Я наверное быстрее увижу официальную встречу инопланетян с правительством нашей страны, чем если бы сейчас кто-то официально похвалил вышедших открыто выразить свой протест и кого бросили в застенки.
31 июля, 23:18
ccurio
400006
фальсификация подписей. Провокаторам нужны были не выборы, а провокация в центре столицы с репетициями прорывов боевиков через полицейские заслоны.
31 июля, 23:44
ggpgr
700003
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