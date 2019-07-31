Богомолов раскритиковал организаторов незаконных митингов в Москве

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Театральный режиссер Константин Богомолов раскритиковал призывы выходить на несанкционированные митинги.

По его мнению, кандидатам в депутаты в Мосгордуму следует бороться с несправедливостью, однако выбранные ими методы могут испортить людям жизнь.

"Звать людей на несогласованные акции — опасная игра. И не надо прикрываться шутками о прогулках. Надо чтобы все — и особенно дети — понимали, что ценой этого может стать поломанная судьба", — написал он в инстаграме.

Режиссер отметил, что некоторые вышедшие на незаконную акцию люди могут попасть в тюрьму, и осудил организаторов несогласованных митингов, называющих опасное мероприятие прогулкой по городу.

"Кокетливое бунтарство: берем булыжник, а на вопрос "зачем взяли?", прихихикивая от собственной изобретательности, изображаем, что ведем археологические раскопки", — возмутился он.

Несанкционированная акция в Москве

В минувшую субботу в Москве прошел несогласованный с властями митинг. По данным прокуратуры, через соцсети распространились призывы прийти к зданию правительства столицы по адресу Тверская, дом 13.

Акцию организовали политики, которых не зарегистрировали кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за превышения количества недействительных подписей.