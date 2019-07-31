Правительство предложило внести изменения в закон о связи

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект изменений в закон о связи, по которому планируется сократить срок получения разрешения на использование радиочастот до 40 рабочих дней, сообщается на сайте кабмина.

Данным законопроектом предлагается сократить с 55 до 40 рабочих дней срок получения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения. Как отмечается на сайте правительства, принятие такого закона будет способствовать развитию инфраструктуры связи в России.