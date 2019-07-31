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РИА Новости

Денисову вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины

Вчера, 20:25
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
© РИА Новости / Илья Питалев
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КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова вызвана на допрос в Генпрокуратуру Украины по делу о якобы давлении со стороны членов Окружного административного суда Киева на министерства и ведомства, сообщил ее адвокат Андрей Тарасов.
Ранее во время общего брифинга Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Генпрокуратуры был продемонстрирован ролик, в котором среди прочего были якобы аудиозаписи разговоров судей Окружного админсуда. Аудиозаписи, по версии следствия, доказывают, что члены суда оказывали давление на различные министерства, ведомства и другие суды. На обнародованных записях присутствует также голос, похожий на голос Денисовой.
"Да, вызвали в качестве свидетеля относительно уголовного дела, в связи с которым были обыски (в Окружном административном суде Киева - ред.). Мы собираемся туда идти и дать показания", - приводит слова Тарасова агентство УНН.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Генпрокуратуры ранее пришли в окружной административный суд Киева с обысками. Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, в отношении четырех судей киевского суда подготовлены проекты о предоставлении статуса подозреваемых по факту вмешательства в деятельность ряда судов, министерств и ведомств. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос четырех судей Окружного админсуда Киева.
Окружной суд известен решениями, которые неоднозначно воспринимаются в обществе. Например, именно Окружной админсуд Киева отменил переименование проспектов в честь украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, отменил национализацию Приватбанка и приостановил переименование канонической Украинской православной церкви.
Здание Генеральной прокуратуры Украины
30 июля, 20:03
Генпрокуратура Украины вызвала на допрос судей Окружного админсуда Киева
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