Пентагон ответил на обвинения Минобороны в подготовке боевиков в Сирии

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Пентагон ответил на обвинения минобороны РФ в подготовке боевиков в Сирии и переброске их за Евфрат заявлением о борьбе с террористической организацией "Исламское государство"*.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что инструкторы США в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура", часть из них потом перебрасывается вертолетами ВВС США за Евфрат. Боевикам ставятся задачи проведения диверсий, уничтожения объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершения терактов против правительственных формирований, сказал Рудской.

"Международная коалиция из 80 стран продолжает помогать нашим партнерским силам в борьбе против ИГ*. Совместная объединенная оперативная группа – Операция "Непоколебимая решимость" работает рядом, с и через силы партнеров для разгрома ИГ* в определенных районах Ирака и Сирии и создает условия для дальнейших действий, направленных на увеличение стабильности в регионе", - сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе коалиции в ответ на просьбу прокомментировать заявление Рудского и подтвердить связи с "Магавир Ас-Саура".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.