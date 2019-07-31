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РИА Новости
Война в Сирии

Пентагон ответил на обвинения Минобороны в подготовке боевиков в Сирии

Вчера, 20:21
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в Сирии
Разрушенные здания в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Разрушенные здания в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Пентагон ответил на обвинения минобороны РФ в подготовке боевиков в Сирии и переброске их за Евфрат заявлением о борьбе с террористической организацией "Исламское государство"*.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что инструкторы США в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура", часть из них потом перебрасывается вертолетами ВВС США за Евфрат. Боевикам ставятся задачи проведения диверсий, уничтожения объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершения терактов против правительственных формирований, сказал Рудской.
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"Международная коалиция из 80 стран продолжает помогать нашим партнерским силам в борьбе против ИГ*. Совместная объединенная оперативная группа – Операция "Непоколебимая решимость" работает рядом, с и через силы партнеров для разгрома ИГ* в определенных районах Ирака и Сирии и создает условия для дальнейших действий, направленных на увеличение стабильности в регионе", - сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе коалиции в ответ на просьбу прокомментировать заявление Рудского и подтвердить связи с "Магавир Ас-Саура".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация
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