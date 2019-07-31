В Иркутской области 20 пострадавших от паводка остаются в медучреждениях

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Двадцать человек, пострадавших от паводка в Иркутской области, остаются в медучреждениях региона, состояние пациентов оценивается как среднее, близкое к удовлетворительному, сообщается на сайте министерства здравоохранения России.

"В настоящее время в медучреждениях Иркутской области остается 20 пострадавших от паводка, в том числе, шесть детей. Состояние пациентов средней тяжести, близкое к удовлетворительному. Медицинская помощь во всех населенных пунктах оказывается в необходимом объеме", - говорится в сообщении.

Всего за медпомощью в пострадавших от затопления районах Иркутской области с момента начала паводка обратилось более 4,6 тысячи человек, из них почти 800 детей.

Пострадавшие обращались в медучреждения с переохлаждениями, обострением хронических заболеваний, бытовыми травмами, а также заболеваниями, типичными для данного периода года, уточняется в сообщении.