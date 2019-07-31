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РИА Новости

В Иркутской области 20 пострадавших от паводка остаются в медучреждениях

Вчера, 20:14
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© РИА Новости / Кирилл Шипицын / Перейти в фотобанкПодтопленные Часовня и водозабор в реке Олхе Иркутской области
Подтопленные Часовня и водозабор в реке Олхе Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицын
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Двадцать человек, пострадавших от паводка в Иркутской области, остаются в медучреждениях региона, состояние пациентов оценивается как среднее, близкое к удовлетворительному, сообщается на сайте министерства здравоохранения России.
"В настоящее время в медучреждениях Иркутской области остается 20 пострадавших от паводка, в том числе, шесть детей. Состояние пациентов средней тяжести, близкое к удовлетворительному. Медицинская помощь во всех населенных пунктах оказывается в необходимом объеме", - говорится в сообщении.
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Всего за медпомощью в пострадавших от затопления районах Иркутской области с момента начала паводка обратилось более 4,6 тысячи человек, из них почти 800 детей.
Пострадавшие обращались в медучреждения с переохлаждениями, обострением хронических заболеваний, бытовыми травмами, а также заболеваниями, типичными для данного периода года, уточняется в сообщении.
При этом уровень заболеваемости в подтопленных территориях не превышает средних показателей по Иркутской области, отметили в Минздраве.
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Паводок в Иркутской областиМинистерство здравоохранения РФИркутская областьРоссияПроисшествия
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