В Алеппо ребенок погиб в результате обстрела террористами жилого квартала

Боевики, засевшие на окраинах Алеппо, регулярно ведут хаотичный огонь по жилым кварталам города, в результате чего гибнут мирные жители. Сирийская армия в свою очередь в ответ уничтожает огневые позиции террористов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.